北捷第140億人次旅客誕生 獲免費搭乘年票1張

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北捷運公司宣布，全線旅運量在今天上午突破140億人次，第140億名出站的旅客將能得到1張不限次數免費搭乘的年票，前後各5名旅客則可獲得1張TPASS通勤月票。

台北捷運旅運量在112年11月突破130億人次，經過1年多累積，在今天上午10時18分出現第140億名旅客。北捷表示，這名幸運兒從文湖線南港展覽館站進站、大湖公園站出站，將能獲得北捷特製年票1張，可不限次數免費搭乘捷運1年。

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北捷透過新聞稿指出，第140億人次前後各5名的旅客，可獲得價值新台幣1200元TPASS通勤月票1張，兌換券將在18日匯入「台北捷運Go」App中。

北捷感謝民眾自民國85年通車以來的支持，鼓勵繼續搭乘綠色運具，實踐最實際的減碳行動方案。（編輯：張銘坤）1140308