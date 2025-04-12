加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
一週大事》美對等關稅75國暫緩90天、多明尼加夜店屋頂坍塌218死
首頁 / 地方
台北捷運
新聞專題
台北捷運1/300
首頁 / 地方

北捷淡水信義線狗狗友善列車 毛孩探索車廂萌翻[影]

2025/4/12 19:25（4/12 20:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：中央社

（中央社記者陳怡璇台北12日電）響應2025國際寵物日，北捷淡水信義線今天推出「狗狗友善列車」，來回行駛共16班次；列車中飼主相互交流經驗，狗狗也可走出籠子及相互玩耍打招呼，彷彿狗狗聚會現場。

台北捷運表示，這是第3年舉辦活動，考量貓咪獨特天性，經蒐集各界專業建議，今年從善如流調整規劃，改為推出「狗狗友善列車」，車側及車頭顯示器均加註「狗狗列車」字樣，來回行駛共16個班次，沿途正常停靠各站，不須事先報名即可搭乘，禁止具攻擊性犬隻參加。

台北市長蔣萬安與惠光導盲犬學校「教育宣導犬」Ellie從台大醫院站搭乘至台北101/世貿站，Ellie展現訓練有素的沉穩，熟練地「引導」蔣萬安從進站一路走向月台、走進車廂，展現專業的一面。

蔣萬安說，Ellie不僅是視障朋友的得力夥伴，更是象徵北市對無障礙環境與寵物友善政策的重視。他特別呼籲大家遇到導盲犬時請主動禮讓，千萬不要打擾或是餵食，讓導盲犬能專心執行任務；藉由活動，進一步推廣飼主責任及促進公共空間共融精神。

列車行駛途中，飼主們交流照護經驗，佩戴胸背帶及牽引繩的狗狗們也走出寵物籠，感受車廂空間，搖著尾巴與其他狗狗打招呼，車廂宛如一場小型的「狗狗見面會」。網友也分享溫馨畫面，看到狗狗興奮地探索車廂、相互嗅聞，留言直呼可愛。

北捷表示，為加強推廣飼主責任教育，今年特別開設動保講座，淡水信義線3月份起推出5部動保教育列車，以醒目標語宣導毛孩搭乘捷運及照護注意事項，將捷運列車化身為行動動保教室，提升動保意識。

google news透過 Google News追蹤中央社

活動當天行駛的列車，北捷指出，使用雙層空調濾網過濾車內空氣，活動結束後將送回機廠進行全面消毒清潔並更換空調濾網，完成清潔後重返線上提供載客服務。

北捷提醒，開放中、小型寵物車可比照一般隨身行李乘車，且不須額外購票；大型寵物車可於開放乘車時段及車站，購買人車合一的「攜帶寵物車單程票」搭車。提醒飼主攜帶寵物搭車應包覆完整並妥善照顧，寵物車請搭乘電梯、大型寵物車請停放首尾車廂，共同維護良好乘車環境。（編輯：戴光育）1140412

#台北101
#淡水信義線
#蔣萬安
#北捷
#導盲犬
配合2025國際寵物日「狗狗春遊趣」活動，台北捷運淡水信義線12日額外加開狗狗友善列車，吸引不少飼主帶愛犬體驗。中央社記者徐肇昌攝 114年4月12日
配合2025國際寵物日「狗狗春遊趣」活動，台北捷運淡水信義線12日額外加開狗狗友善列車，吸引不少飼主帶愛犬體驗。中央社記者徐肇昌攝 114年4月12日
配合2025國際寵物日「狗狗春遊趣」活動，台北捷運淡水信義線12日額外加開16班次狗狗友善列車，於象山站至淡水站來回行駛，民眾只需為家中狗狗繫好牽繩，不須事先報名即可搭乘。中央社記者徐肇昌攝 114年4月12日
配合2025國際寵物日「狗狗春遊趣」活動，台北捷運淡水信義線12日額外加開16班次狗狗友善列車，於象山站至淡水站來回行駛，民眾只需為家中狗狗繫好牽繩，不須事先報名即可搭乘。中央社記者徐肇昌攝 114年4月12日
配合2025國際寵物日「狗狗春遊趣」活動，台北捷運淡水信義線12日加開16班次狗狗友善列車，不須事先報名即可搭乘，有民眾在車廂內徵詢飼主同意後，和狗狗拍照留念。中央社記者徐肇昌攝 114年4月12日
配合2025國際寵物日「狗狗春遊趣」活動，台北捷運淡水信義線12日加開16班次狗狗友善列車，不須事先報名即可搭乘，有民眾在車廂內徵詢飼主同意後，和狗狗拍照留念。中央社記者徐肇昌攝 114年4月12日
響應2025國際寵物日，台北捷運12日特別加開「狗狗友善列車」，飼主不需事先報名就能參加，讓毛小孩陪主人一同乘車。（台北捷運提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年4月12日
響應2025國際寵物日，台北捷運12日特別加開「狗狗友善列車」，飼主不需事先報名就能參加，讓毛小孩陪主人一同乘車。（台北捷運提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年4月12日
蔣萬安
吳釗燮前助理涉共諜案 朱立倫：綠跟中共走在一起北市議員爆訪上海遭關切 調查局指尊重交流活動
台北捷運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
雨水潑進淡水站車廂 北捷：迅速清潔營運正常
24
更多編輯台推薦新聞：