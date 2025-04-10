新北竹縣大雨 淡水捷運車廂積水、湖口人行地下道淹水

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（中央社記者黃旭昇、趙敏雅、郭宣彣新北10日電）新北市、新竹縣等地今天降雨，淡水捷運站捷運車廂地板積水，列車啟動後因水流動，乘客抬腳怕弄濕；湖口火車站後站人行地下道淹水，已設封鎖線，將抽水排除。

王姓民眾在網路社群Threads發文及影片表示，淡水捷運站的實況轉播，雨直接炸進車廂內，捷運車廂地板積水，列車啟動後，大片積水往車廂後面移動，所有人立刻把腳抬起，他搭乘捷運20多年來，首次碰到此狀況。

新北市消防局說，網路巡邏發現，國道3號三峽交流道復興路周邊一度積水，派員前往時，發現水已經退去，其他行政區並未接獲淹水報案。

新北市黃姓民眾告訴中央社記者說，在三重區湯城園區停車場部分低窪地，積水約半個輪胎深，隨雨勢轉小積水退去。

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湖口鄉長吳淑君向中央社記者表示，在湖口火車站後站人行地下道有淹水情形，已通知相關單位進行處理，現場已設有封鎖線，避免民眾進入，已安排廠商協助抽水。

吳淑君說，後續將邀集新竹縣政府與台鐵公司等單位會勘此處，以釐清是因排水溝排水不及倒灌地下道，還是地下道建築滲水造成淹水。（編輯：李錫璋）1140410