加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普從強力拒絕踩剎車到臨時暫緩關稅 政策轉向脈絡一次看
首頁 / 生活

新北竹縣大雨 淡水捷運車廂積水、湖口人行地下道淹水

2025/4/10 13:58（4/10 14:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣湖口鄉長吳淑君10日表示，在湖口火車站後站人行地下道有淹水情形，已通知相關單位進行處理，而目前現場已設有封鎖線，避免民眾進入，另也安排廠商協助抽水。（吳淑君提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年4月10日
新竹縣湖口鄉長吳淑君10日表示，在湖口火車站後站人行地下道有淹水情形，已通知相關單位進行處理，而目前現場已設有封鎖線，避免民眾進入，另也安排廠商協助抽水。（吳淑君提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年4月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇、趙敏雅、郭宣彣新北10日電）新北市、新竹縣等地今天降雨，淡水捷運站捷運車廂地板積水，列車啟動後因水流動，乘客抬腳怕弄濕；湖口火車站後站人行地下道淹水，已設封鎖線，將抽水排除。

王姓民眾在網路社群Threads發文及影片表示，淡水捷運站的實況轉播，雨直接炸進車廂內，捷運車廂地板積水，列車啟動後，大片積水往車廂後面移動，所有人立刻把腳抬起，他搭乘捷運20多年來，首次碰到此狀況。

新北市消防局說，網路巡邏發現，國道3號三峽交流道復興路周邊一度積水，派員前往時，發現水已經退去，其他行政區並未接獲淹水報案。

新北市黃姓民眾告訴中央社記者說，在三重區湯城園區停車場部分低窪地，積水約半個輪胎深，隨雨勢轉小積水退去。

google news透過 Google News追蹤中央社

湖口鄉長吳淑君向中央社記者表示，在湖口火車站後站人行地下道有淹水情形，已通知相關單位進行處理，現場已設有封鎖線，避免民眾進入，已安排廠商協助抽水。

吳淑君說，後續將邀集新竹縣政府與台鐵公司等單位會勘此處，以釐清是因排水溝排水不及倒灌地下道，還是地下道建築滲水造成淹水。（編輯：李錫璋）1140410

#Threads
#三峽
#吳淑君
#淡水捷運站
#新北市
#新竹縣政府
#消防局
#湖口鄉
#新竹縣
新北市10日降下大雨，王姓民眾在網路社群Threads 發文分享淡水捷運站情況，指捷運車廂地板積水。（王姓民眾提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年4月10日
新北市10日降下大雨，王姓民眾在網路社群Threads 發文分享淡水捷運站情況，指捷運車廂地板積水。（王姓民眾提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年4月10日
在 Threads 查看
延伸閱讀
桃園大雨釀災 工人涵管內被沖走消防人員搜尋中鋒面影響北北基等9縣市大雨持續至晚間 6縣市防大雷雨吳德榮：白天有雨晚間好轉 12日下午再迎鋒面防雷擊強風
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：