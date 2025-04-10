鋒面影響北北基等9縣市大雨持續至晚間 6縣市防大雷雨

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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象署今天上午更新大雨特報，鋒面影響，北北基等9縣市大雨持續至晚間；另針對北北基宜等6縣市發布大雷雨即時訊息，北北桃、宜蘭發布山區暴雨災防告警。

中央氣象署更新大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天上午至晚上，北部地區、基隆北海岸及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方及落石。

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氣象署並針對宜蘭縣、基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、台北市發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另外，氣象署也發布山區暴雨災防告警，警戒區域包含新北市新店區、三峽區、烏來區、雙溪區、平溪區、坪林區、汐止區、石碇區；台北市士林區；宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉；桃園市復興區。提醒上述區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。（編輯：吳素柔）1140410