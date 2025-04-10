吳德榮：白天有雨晚間好轉 12日下午再迎鋒面防雷擊強風

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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象署表示，鋒面影響，今天清晨至上午北部、基隆北海岸易有局部大雨發生。氣象專家吳德榮表示，今晚天氣好轉，下一波鋒面12日下午開始影響至13日清晨，留意雷擊、強風、瞬間強降雨發生。

中央氣象署今天發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天清晨至上午，北部地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

大雨地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天鋒面影響，中部以北、南部山區有局部陣雨或雷雨，氣溫略降；今晚各地好轉、為多雲時晴的天氣。

吳德榮指出，明天至12日下午為多雲時晴，各地高溫回升至攝氏30度以上、暖熱的天氣，山區及東半部偶有局部少量降雨。

吳德榮說，12日下午開始至13日清晨（前後不到18小時）下波鋒面快速通過，全台轉有陣雨或雷雨，有「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，氣溫下降；13日白天起天氣迅速好轉，「雨過天青」。

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吳德榮提到，最新歐洲模式模擬，14至16日高壓影響，各地白天「晴熱如夏」、早晚因輻射冷卻、明顯偏涼，日夜溫差超過15度；17日高壓迴流，各地多雲時晴，持續「暖熱如夏」，西半部清晨容易起霧。

吳德榮表示，18日另一波鋒面快速通過，有局部陣雨或雷雨的機率；19日空檔再現，各地多雲時晴。（編輯：李錫璋）1140410