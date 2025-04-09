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氣象署：宜蘭地震規模5.8非0403餘震 無關8日深夜地震
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氣象署：宜蘭地震規模5.8非0403餘震 無關8日深夜地震

2025/4/9 11:28（4/9 11:42 更新）
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根據中央氣象署最新資訊，9日上午9時53分於宜蘭蘇澳發生芮氏規模5.8地震，氣象署地震測報中心舉行記者會，由地震測報中心主任吳健富（圖）進行說明。中央社記者吳家昇攝 114年4月9日
根據中央氣象署最新資訊，9日上午9時53分於宜蘭蘇澳發生芮氏規模5.8地震，氣象署地震測報中心舉行記者會，由地震測報中心主任吳健富（圖）進行說明。中央社記者吳家昇攝 114年4月9日
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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象署表示，宜蘭蘇澳今天上午發生規模5.8地震，非屬去年花蓮0403地震的餘震，也與昨天深夜台灣東方海域地震無關，為獨立事件；由於地震深度較深，對地表影響相對較小。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午9時53分於宜蘭蘇澳發生芮氏規模5.8地震，地震深度72.4公里，最大震度宜蘭、花蓮4級，桃園、新北、台中、南投、新竹縣、彰化縣3級。

氣象署地震測報中心主任吳健富今天說明，這算是中深層的地震，對地表影響相對較小，主要是因為菲律賓海板塊往歐亞大陸板塊隱沒造成。

吳健富表示，在地震後16.6秒，氣象署針對台北市、宜蘭發布國家警報，時間較久才發布是由於深度較深，震波傳到地表偵測到後才發布；而台北因為盆地效應，因此也有達到發布警報標準。

國家警報9日在地震後16.6秒發布。（氣象署提供）
國家警報9日在地震後16.6秒發布。（氣象署提供）

吳健富說，據統計1973年來的資料，在這起地震震央半徑15公里內，包含今天這起地震有10起規模5.5以上的地震。

吳健富強調，這是一起獨立事件，非屬去年花蓮0403地震的餘震。截至今年2月，0403地震發生的次數、規模大小已經趨近於背景值（長期平均值），因此不會再特別提是否有其餘震。

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由於昨天深夜11時26分於台灣東方海域也發生規模5.9地震，吳健富提到，該起地震震央靠近與那國島北邊（約宜蘭縣政府東方144公里），與今天這起地震距離較遠，初步判斷應該沒有直接關聯。

吳健富提醒，在台灣規模5到6的地震，平均1年有45個，而全年顯著有感地震約144起，代表台灣是板塊運動活躍的地區，平時應該做好防震的準備。（編輯：陳政偉）1140409

宜蘭9日上午9時53分發生芮氏規模5.8地震。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
宜蘭9日上午9時53分發生芮氏規模5.8地震。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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