首波鋒面晚間報到 10日中部以北防大雨

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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象署表示，本週2波鋒面影響，首波今晚起至明天、第2波預計12日通過，鋒面影響期間中部以北防局部大雨，各地有陣雨或雷雨；13日東北季風南下、整天偏涼；下週起天氣回穩、日夜溫差大。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今晚至明天白天第1道鋒面通過，各地區局部短暫陣雨或雷雨，中部以北可能有局部大雨；明晚至11日轉東南風，各地降雨趨緩，但花東地區可能仍有局部短暫陣雨。

黃恩鴻表示，12日第2道鋒面通過，降雨範圍更廣，要留意有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區同樣可能有局部大雨。

黃恩鴻指出，12日鋒面快速通過，13日東北季風影響，水氣逐漸減少，白天東半部地區及中南部山區還有局部短暫雨，中午過後會逐漸轉乾；預估14日起至16日各地晴到多雲，天氣大致穩定，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣溫方面，黃恩鴻說，明天白天因雲量多及降雨影響，高溫略降，各地由今天約30度左右、下降至26到28度，11日高溫回升至30度左右，12日白天同樣有雨略降溫。

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黃恩鴻提到，要留意的是12日晚間起隨著東北季風逐漸增強，低溫略降至17到19度；13日東北季風影響，低溫普遍為16至18度，白天高溫約20至24度；14日起至16日雖然東北季風減弱，但由於夜晚清晨輻射冷卻明顯，低溫仍維持在16至18度左右，白天高溫約28度上下，要留意日夜溫差。

黃恩鴻提醒，明天至12日金馬地區、11日清晨中南部地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：龍柏安）1140409