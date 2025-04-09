季節交替小孩咳嗽流鼻水 醫提醒RSV病毒威脅

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）春夏交替，不少小孩咳嗽、流鼻水。兒科醫師提醒，除了常見的流感病毒，呼吸道融合病毒（RSV）全年都可能發生，免疫力較弱的嬰幼兒感染後，病情可能迅速惡化，籲家長當心。

最近季節交替，氣溫變化大，是孩童呼吸道疾病的好發期。亞東醫院小兒部新生兒科醫師郭子敏今天透過新聞稿提醒，RSV近年也成為嬰幼兒呼吸道感染的重要病因之一。

郭子敏指出，RSV為單股RNA病毒，主要透過飛沫及接觸傳染，例如吸入感染者咳嗽或打噴嚏產生的飛沫，或接觸口鼻分泌物後經由眼口鼻進入體內。由於病毒可在物體表面存活一段時間，因此容易在月子中心、托嬰中心、幼兒園等密閉場所引發群聚感染。

因為台灣位處亞熱帶地區，郭子敏表示，RSV感染全年皆有機會發生，並非僅限冬季。人類是RSV的唯一宿主，所有年齡層皆可能感染，但以年紀越小的嬰幼兒風險最高。1歲以下嬰兒的呼吸道尚未發育完全，感染RSV後容易因分泌物阻塞細支氣管，進一步引發細支氣管炎、呼吸困難等危險症狀。

郭子敏指出，RSV初期症狀與一般感冒相似，如流鼻水、咳嗽、輕微發燒等，通常1至2週可自行痊癒。對於早產兒、免疫力低下或有慢性疾病的孩童而言，感染後恐引發嚴重下呼吸道感染，甚至須住院治療。

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RSV高風險族群，郭子敏表示，包括早產兒、慢性肺部疾病、先天性心臟病、免疫不全疾病、染色體異常疾病、神經肌肉疾病患童，以及家庭中有多名兒童、托嬰環境、哺乳期過短、暴露於二手菸者（包含孕期吸菸），或家族有氣喘、過敏病史者，其感染風險也相對提高。

郭子敏強調，預防RSV應從日常生活做起。民眾應養成勤洗手、佩戴口罩、避免接觸呼吸道感染者，盡量減少出入人多、通風不良的密閉空間。同時，保持室內空氣流通與適當社交距離，有助於降低感染風險。鼓勵母乳哺育及避免嬰幼兒暴露於二手菸環境（包含孕期吸菸），也是重要的防護措施。（編輯：管中維）1140409