學者憂台灣人口老化影響 能源脆弱度惡化

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（中央社記者張雄風台北9日電）台大風險中心調查，台灣以夏季電價計費，約3成屬於能源貧窮族群。學者提醒，台灣因人口老化影響，未來若單人家戶老年化比率上升，會造成能源脆弱度會更加惡化。

台大風險社會與政策研究中心首次與台灣世界展望會、台灣發展研究學會共同進行「台灣能源公平調查」，今天發布調查結果。

依歐盟定義，能源支出占收入10%以上者屬於「能源貧窮」。此次調查顯示，台灣在採用夏季電價時，受訪者中居於能源貧窮的比重會比非夏季更高、高達56.9%，更有30.49%比重超過20%；非夏季電價也有約39.6%能源支出占收入超過1成。

就節能補助政策方面，調查顯示，雖然有58.53%表達滿意，但仍有22.75%不知道有補助；調查也發現，有22.27%知道有補助卻不願意更換，主因是仍無法負擔自費。

逢甲大學財稅學系教授黃琝琇表示，動輒上萬元的家電、節電獎勵補助僅新台幣3000元，對於能源貧窮的族群可能沒辦法有汰換的動機或能力。

此外，黃琝琇更關心的是家庭結構的問題。根據主計總處資料，65歲以上的戶長近50%比例是落在所得最低的20%群族內，也由於目前老年化趨勢，單人家戶比例上升，造成能源脆弱度未來可能更加惡化。能源脆弱度指標包含能源支出、能源效率、健康概況、熱舒適度等。

黃琝琇進一步說明，能源費用只是起因，對整體物價會是更大的影響，如近期美關稅新政策也是全面性的，通膨在不同所得層級的不平等需要關注；如低所得著重在食品比例較高，這些必需品的可變動的彈性小，負擔增加就很難調適。

台灣大學社會工作學系教授、台灣世界展望會董事陳毓文表示，台灣應該重新思考對「貧窮」的理解，許多人對於貧窮的想像還停留在沒錢、沒有飯吃，但其實台灣的貧窮是肥胖，因為經濟負擔導致工時太長沒有時間運動。

陳毓文進一步提到，過去以為募捐二手家電是幫助貧窮家庭，現在知道二手、老舊家電耗電量更高，反而讓貧窮家戶花更多錢；所以社會觀念要去改變。

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台灣大學風險社會與政策研究中心主任周桂田說明，本次調查母群體是來自於展望會的扶助家戶，展望會也每年都有確認，水電費支出都有具體數據，是客觀呈現。

周桂田解釋，坊間也有一些協助電器維修的NGO，維修再利用雖然也是減少浪費、幫助淨零的方式，但諸如比較耗能的是電冰箱、冷氣等，還是應該是先更新為節能家電為優先。（編輯：李亨山）1140409