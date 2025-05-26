解決清潔員特休年資歸零爭議 北捷變更委外合約

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）台北捷運重新招標委外清潔廠商，衍生清潔員年資被迫歸零的疑慮。台北市議員何孟樺今天詢問此事，北捷總經理黃清信說，北捷5月6日與委外廠商變更合約，清潔員年資已併計。

台北市議會今天進行交通部門質詢及答覆，民進黨市議員何孟樺質詢問到，針對台北大眾捷運股份有限公司清潔人員的年資和併計特休等問題，於4月初時曾召開記者會要求改善，目前和廠商修改契約的處理進度為何。

黃清信答詢表示，北捷4月底已對外宣布要變更契約，5月6日已與清潔委外廠商變更合約完成。

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他說，針對先前要求清查清潔員工年資部分，目前車站共880名清潔人員，僅剩下4人出國尚未清查完成，但也會依實際狀況認定，都會全面一體適用，將年資併計特休，會持續照顧清潔人員的勞動條件。

台灣勞動派遣產業工會於4月召開記者會指出，北捷不甩政府採購法且勞務採購契約拒納特休年資併計規定，即便新廠商續聘舊清潔員，年資依然須歸零重計，實際任職10年清潔人員僅3天特休，直批特休小偷；北捷當時回應說，將儘速檢討合約有無不符之處。（編輯：陳清芳）1140526