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北捷車廂2女疑因碰撞起衝突 互告傷害、公然侮辱

2025/5/21 11:58
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（中央社記者黃麗芸台北21日電）台北捷運車廂昨天晚間發生2名女乘客衝突事件，初步調查疑因包包碰撞起口角進而大打出手。北市警方到場，雙方互告傷害和公然侮辱罪，警方今天持續調閱監視器畫面釐清案情。

台北市警察局中正第二分局昨晚7時許獲報，指北捷東門站往古亭站的車廂發生乘客肢體衝突，轄下廈門街派出所立即派員趕至古亭捷運站處理。

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經調查了解，洪姓女乘客聲稱，自東門站上車後包包不慎碰撞到陳姓女乘客，雙方因此起口角，隨後爆發肢體衝突；列車行駛至古亭站後，2名女子被保全和站務人員帶往月台等候，隨後交由警方處理。

由於雙方互告傷害、公然侮辱，警方依規定受理，並持續調閱捷運車廂畫面，以釐清案發經過。（編輯：蕭博文）1140521

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