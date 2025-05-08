北捷女乘客疑遭2次襲臀提告 波蘭男子3萬元交保

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）女子6日於北捷忠孝敦化站月台疑遭波蘭籍男子襲臀2次，她求助站方及警方。男嫌辯稱人多不小心碰到，經調閱監視器查看後遭送辦，檢方諭令3萬元交保，並限制出境、出海。

台北市警察局大安分局今天透過新聞稿指出，轄下敦化南路派出所6日晚間6時42分許接獲捷運警察隊轉報，指台北捷運忠孝敦化站有一名波蘭籍男子與女乘客發生肢體碰撞糾紛。獲報後，立即派員前往查處。

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經調查了解，女乘客指稱當晚6時30分許於月台遭男嫌快速抓臀2次，她隨即向站方人員求助，捷運警察隊員警到場陪同女乘客觀看現場監視器畫面，她事後表示要提告對方涉性騷擾及強制觸摸。轄區員警隨後到場協處，並依規定受理報案。

涉案的波蘭籍男子辯稱，他是因捷運內人潮眾多才不小心碰撞到。警詢後，依涉違反性騷擾防治法及強制猥褻罪送辦。檢方諭令新台幣3萬元交保，並限制出境、出海。男嫌起初交不出保金，在他人協助下，昨天晚間11時許完成交保。（編輯：戴光育）1140508