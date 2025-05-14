女子西門町持剪刀恐嚇路人 萬華警追查中

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）北市西門町商圈昨晚有名女子不滿街頭藝人表演竟踢道具出氣，隨即步行至北捷西門站搭電梯。這名女子遭鄰近的蘇女指責舉止不當後，涉持剪刀恐嚇，萬華警方獲報追查中。

台北市警察局萬華分局西門町派出所昨晚8時48分接獲報案，稱轄內台北捷運西門站6號出口後方發生吵架糾紛，立即派員前往處理。

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經調查了解，涉案女子疑不滿街頭藝人表演而腳踢表演道具出氣，隨後一路步行至西門站6號出口附近要搭乘電梯時，遭鄰近的38歲蘇女指責行為不當，雙方因此起口角。涉案女子突然拿出剪刀恐嚇蘇女，隨即搭乘捷運離去。

警方目前正調閱監視器畫面查看，並追查相關資料，將儘速通知涉案女子到案說明。（編輯：蕭博文）1140514