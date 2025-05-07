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北捷文湖線上班尖峰一度異常 列車卡站間10分鐘人潮擠滿月台

2025/5/7 09:31（5/7 10:12 更新）
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北捷文湖線，非當事列車。（中央社檔案照片）
北捷文湖線，非當事列車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北捷運文湖線今天上班尖峰時刻發生異常，1部列車停靠在站間近10分鐘，影響全線列車運行。北捷說明，經安排人員上車處理，目前已恢復正常營運，列車故障原因待詳查。

許多民眾抱怨，今天上午8時許搭乘台北捷運文湖線時，列車突然停止營運，卡在軌道上動彈不得，沿線各站點月台也擠滿等候上車的旅客，忠孝復興站人潮甚至從文湖線月台塞回板南線月台。

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台北捷運公司說明，文湖線1部列車上午8時18分自東湖站開往南港軟體園區站時，因列車通訊異常，自趨安全保護機制啟動，在站間停下，行控中心立即安排人員上車處理，並在上午8時27分排除列車故障、恢復自動行駛。

北捷指出，經安排此部列車上約125名旅客改搭後續列車，並調整班距後，全線已恢復正常營運。此列車異常原因，將在送回機廠後詳查。（編輯：戴光育）1140507

#台北捷運文湖線
#台北捷運公司
#行控中心
#板南線
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