淡海輕軌車站滅火器遭指過期 新北捷運：已更換

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（中央社記者趙敏雅新北5日電）民進黨新北市議員鄭宇恩今天指出，淡海輕軌車廂及站內多組滅火器逾期；新北捷運公司表示，各列車滅火器目前無逾期情形，車站今天完成滅火器更換，後續依法持續辦理定期檢查。

鄭宇恩下午發布新聞稿表示，接獲陳情指出淡海輕軌包含車廂及站內滅火器均超過檢驗期限，民眾提供輕軌車廂的滅火器有效日期皆標註為民國113年3月16日。

鄭宇恩說，實地前往漁人碼頭站查看，站內滅火器標註「下次性能檢查日期114年4月13日」，海洋科技大學站的滅火器檢查日期則標註為「113年12月2日至114年3月20日」。她指出，依據消防法第6條，可處場所管理權人新台幣2萬元以上、30萬元以下罰鍰，並通知限期改善。

她表示，滅火器過期或未檢查，在突發火災時可能無法正常使用，恐直接危及乘客生命安全，若連最基本的消防設施都無法確保效能，那其他不能直接看到的消防系統，如排煙設備、緊急廣播甚至是監控系統，到底妥善與否，更讓人憂心。

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新北市政府消防局以訊息說明，經查台北海洋大學站設有滅火器、火警自動警報設備及緊急照明設備，該場所於今年3月28日完成消防安全設備檢修申報作業，檢修完成標示（圓形紅色貼紙）尚符合檢修申報規範，滅火器性能檢查日期標示期限已逾期，其外觀檢查尚屬正常，仍應辦理後續檢驗與重新張貼標示，已要求改善。

新北捷運公司回應，已完成委託專業廠商進行性能檢查採購程序，並陸續安排檢驗期程，有關民眾所述淡海輕軌列車上滅火器黃色標示註記民國113年3月16日，為先前需檢查日期，實際上已完成檢驗，於滅火器另一側有張貼下次需檢查日期為116年3月17日，各列車滅火器為分批檢驗，目前無逾期情形，後續會將前次檢查日期標示移除，避免民眾誤解。（編輯：黃名璽）1140505