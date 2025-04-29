議員指捷運環狀線設備商有安全疑慮 北市：將嚴審

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北29日電）媒體報導有中資公司是雙北捷運環狀線的車門系統供應商，北市議員指美國媒體報導，此業者在美國設捷運列車門會忽然彈開，業者除有中資疑慮，恐涉雙北捷運通勤安全。

對此，台北市政府捷運工程局今天回應，目前車門系統仍在細部設計審查階段，尚未審定核可，將嚴格審查以確保安全。

自由時報報導，分區段施工中的雙北捷運環狀線北環段及南環段，預計2031年完工，負責車輛供應的法商公司選擇的車門系統供應商，曾在美國與中國發生車門自動開啟的公共安全事故，且還有中資疑慮。民進黨台北市議員趙怡翔警示，台北市捷運局應嚴格審查，確保安全無虞。

趙怡翔今天上午在台北市議會接受聯訪說，捷運系統是國家很重要的基礎建設，此家參與雙北捷運環狀線標案的設備商疑有中國官方背景。

他指出，此家廠商過去在美國設置捷運也頻傳發生意外甚至被調查，紐約時報曾報導，此家廠商因參與紐約捷運工程相關標案，導致有列車在行進中，列車門會忽然彈開，造成通勤者危險，受影響有約300輛捷運。

趙怡翔表示，因後續有安全疑慮，捷運列車被美國相關單位要求停駛甚至廠商也被調查，連美國國會議員都曾參與調查，他認為北市府相關單位應確實做好嚴格把關的工作。

他說，相關標案的統包商不能是中資這是過去既定規範，但因有關特定廠商出現疑慮，且不只是中資，還涉及通勤交通安全，政府未來可思考是否要提出更嚴謹規範。

捷運局回應，「環狀線北環段及南環段機電系統、自動收費系統及軌道工程」契約，廠商由上往下分為承攬主廠商、專業分包廠商及供應商。承攬主廠商、專業分包廠商於契約的投標須知已明確規定「不允許大陸地區參與」。至於供應商（包含媒體報導提及車門系統廠商）資格，在契約並無特別要求。

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捷運局表示，依契約規定，承攬主廠商對每個系統、子系統、零組件在設計發展期間，皆需提供概念設計、細部設計等文件供業主審查核定後，依契約執行子系統元件及零組件合格測試及驗證，後續承攬主廠商才可開始採購及製造供應商產品並用於工程專案。

捷運局表示，環狀線北環段及南環段的契約，目前車門系統仍在細部設計審查階段，未審定核可，將嚴格審查，以確保安全。（編輯：李錫璋）1140429