北市雷雨 捷運文湖線一度號誌異常

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）台北市今天晚間降下雷雨，捷運文湖線隨即出現異常。台北捷運公司表示，因南港展覽館至文德站間號誌異常，一部列車一度無法自動駕駛，派員上車後已排除，目前全線正常營運。

台北捷運公司今天晚間近8時通知，文湖線南港展覽館至文德站因號誌異常影響列車運行，列車停靠及候車時間將增加，建議趕時間的旅客改搭其他交通工具。

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北捷說明，當時有一部列車暫時無法自動駕駛，經派員上車後，異常已經排除，目前全線恢復正常營運。

台北市政府表示，截至晚間8時，強對流雲系已覆蓋台北市區，並持續往東北移動，萬華區時雨量已達41毫米，預估劇烈雨勢仍會持續30分鐘，市區最大時雨量約50至60毫米。（編輯：張銘坤）1140522