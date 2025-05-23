集保：價購委託書不計表決權 違法者處24萬至480萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北23日電）進入5、6月股東會旺季，集保今天表示，偶有傳聞徵求人以金錢或其他利益價購委託書爭取董事席次，價購委託書將不計入股東會表決權，違法者將被處以新台幣24萬元至480萬元，或限制其辦理徵求事務。

集保結算所說明，受金管會委託辦理股東會委託書查核作業，配合政策與市場管理需要，每年在股東會期間密集派員至全台各地查核，確保委託書徵求作業依法合規。

集保結算所稽核室經理陳子碇表示，過去遇到經營權爭議，市場偶有質疑徵求人支付的徵求費用太高，恐有價購委託書之虞，集保結算所接獲舉報均會進行查證，再依查證結果報請金管會處置，並定期舉辦宣導說明會，重申不得以金錢或其他利益價購委託書。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳子碇另強調，集保結算所自2023年起依金管會修正規則，另外增加查核委託書徵求契約，並持續督促業者應落實法令遵循，藉此強化委託書徵求管理，避免委託書淪為爭奪經營權的工具。

集保結算所呼籲，價購委託書屬於嚴重違法行為，民眾可檢具錄音、錄影或照片等明確具體事證檢舉，集保結算所接獲檢舉都會積極查證，若經金管會確定裁罰後，舉報者最高可獲得新台幣20萬元檢舉獎金。（編輯：張均懋）1140523