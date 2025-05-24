參山單車騎旅嘉年華 百人體驗竹苗客家山城聚落

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣24日電）由交通部觀光署參山國家風景區管理處舉辦的「2025參山單車騎旅嘉年華」今天上午登場，300名車友分別騎進苗栗南庄、竹縣峨眉地區，體驗客家文化及山城聚落風光。

2025參山單車騎旅嘉年華今天登場，吸引來自全台約300名車友及旅遊愛好者參與，上午共同齊聚在苗栗縣南庄鄉南庄公有停車場，眾人在鳴笛聲響後一同出發，場面熱鬧。

參山處副處長廖錫標致詞表示，此次騎旅不再只是號召百人騎單車衝線，而是以旅行團方式設計，搭配領騎與導覽解說，讓車友輕鬆走讀山城風光，盼提升參山轄區的觀光深度與旅遊層次。

參山處提供新聞資料指出，此次騎旅分為2條路線同步展開，分別為「勇腳組」挑戰38公里、450公尺爬升的山林路線，以及「輕挑戰組」為33公里，由導覽老師領騎、設站解說，帶參與者走訪峨眉湖環湖步道、天使教堂、桂花巷、康濟吊橋等多處文化與景觀據點。

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此次活動吸引各年齡層車友參加，參山處指出，報名者中最年長為74歲、最年幼為10歲；來自南投縣的13歲謝姓男童報名挑戰「勇腳組」，不僅順利騎完全程，還獲得該組第3名佳績。

參山處表示，此次活動也發放消費券，讓參與者能到在地合作店家消費，體驗百年老街風華，發掘隱藏在巷弄裡的在地好物，盼讓單車活動不只是運動，更是一場結合人文歷史、地方故事與觀光體驗的深度旅程。（編輯：李亨山）1140524