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英國石油重返油氣事業 首季獲利衰退70%

2025/4/29 19:41
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（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國石油公司（BP）進行大規模重整，以重返化石燃料事業之際，這家能源巨擘今天宣布首季淨利衰退70%。

法新社報導，英國石油公司發布新聞稿稱，今年前3個月的稅後獲利自去年同期的23億美元，衰退至6.87億美元，主要是受到天然氣銷售疲軟和煉油毛利率滑降影響。

英國石油第1季營收衰退4%，至略低於480億美元。

近來國際油價下跌，對英國石油與其他石油巨頭帶來打擊。美國總統川普的關稅政策使外界憂心可能引發經濟衰退，也衝擊能源需求。

英國石油執行長奧金克勞斯（Murray Auchincloss）在聲明中表示：「我們正持續密切關注市場波動與變化，並專注於快速採取行動。」

由於面臨來自投資人的壓力，英國石油正進行大規模重整，暫時擱置曾經領先業界的減排目標，轉而聚焦在被視為更能獲利的化石燃料生產。

然而，分析師指出，近期油價回跌，使人開始質疑這項策略。

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此外，英國石油也宣布，負責永續發展策略的主管契爾奇亞（Giulia Chierchia）6月將去職，且不會有人接任她的遺缺。

執行長奧金克勞斯在聲明稿中說，他對公司重整計畫有信心，同時公司「已經取得顯著進展」。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140429

#油價
#獲利
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