晚了23年 林之晨「補考」台大畢業典禮

（中央社記者江明晏台北24日電）台灣大哥大總經理林之晨今天出席台大畢業典禮，他向畢業生分享自身經驗的3個故事，期許找到自己的天命，持續「越級打怪」，成為讓自己驕傲的人，並為深愛的台灣貢獻，勉勵學生「沒有奇蹟，只有累積」。

台灣大學今天舉行113學年度畢業典禮，台灣大哥大總經理林之晨今天以校友和貴賓身分出席致詞，他透露，這是他第一次參加台大的畢業典禮，他唸台大化工系時，大一時就當掉15學分，註定要延畢一年，最後又因為創業決定再延畢一年。「同學4年唸完的學位，我花了6年才唸完，根本不敢來畢業典禮」，謝謝校長讓他在23年後的今天可以「補考」畢業典禮。

林之晨並以自身經驗的3個故事勉勵台大學生，第一個故事是「越級打怪」，大三那年他跟學長一起創辦AI軟體公司碩網資訊，從產品研發、寫程式、行銷、到電腦展擺攤、開手排卡車送貨、搬到中國去拓展市場、「做為共同創辦人，只能硬著頭皮上」，把自己放在對的環境「越級打怪」，升級的速度可以是十倍以上。

第二個故事是「天命」，2004年，SARS疫情肆虐中國，企業投資活動大減，林之晨離開亞洲，搬到紐約去念史登商學院MBA，反芻5年的創業心得，也研究增進階商業知識。畢業後，他和MBA同學在紐約創辦網路公司，看著美國經濟從2000年的網路泡沫破裂的低潮中復甦，又長出新的次貸泡沫，最後在2007年爆裂，造成一個全球性的金融海嘯。

2009年，他搬回台灣，創辦AppWorks，專門幫助下一代創業者、創業的組織，「這就是我找到的天命」，過去16年，林之晨每天5時就起床，一天要爬100篇文章，目前為止在網誌、天下專欄等地方發表超過1500篇的文章，還出了3本暢銷書，AppWorks目前輔導1846名創業者，超過600家新創公司，他的人生進度或許會讓當年的校長跌破眼鏡，「不是我特別聰明，而是我找到了人生的方向」。

最後一個故事，林之晨跟畢業生分享「台灣」。他表示，在他高三那一年1995年，台海危機讓許多家庭都想移民，父親說「身為台灣人，死為台灣鬼」，這句話深深地烙在他的腦海，讓他持續貢獻熱愛的台灣。

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他表示，在這個島上長大，受台灣多少的照顧，尤其是台灣大學的學生，國家每年補助近新台幣80億元，相當於每一名學生在大學4年獲得了近百萬的補助，每一個人都應該用自己的方式回饋貢獻給台灣。

最後，他表示，2011年為了鼓勵創業者長期堅持，不要想要一夕成功，他想出了「沒有奇蹟，只有累積」這句話，並以它為名發表了一篇文章，許多創業者都跟說，這句話成為了他們的座右銘，他希望送給台大畢業生這句話。（編輯：翟思嘉）1140524