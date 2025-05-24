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鹽埕市場成法國爵士專輯封面 台法混血歌手介紹台灣

2025/5/24 08:33（5/24 08:46 更新）
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被法國爵士評論譽為「爵士新星」的台法混血歌手張婷雅獲唱片公司支持，近日推出第3張創作專輯，實力備受青睞。她告訴中央社，創作靈感與故鄉緊密連結，台灣是她心與快樂的所在。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年5月24日
被法國爵士評論譽為「爵士新星」的台法混血歌手張婷雅獲唱片公司支持，近日推出第3張創作專輯，實力備受青睞。她告訴中央社，創作靈感與故鄉緊密連結，台灣是她心與快樂的所在。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年5月24日
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（中央社記者曾婷瑄巴黎23日專電）台法混血爵士歌手張婷雅在法國持續發光，日前推出第3張創作專輯，備受肯定。她在專輯視覺與歌詞中放進台灣元素，以及與台灣連結的情感，不僅有高雄鹽埕區市場，還有台灣民主國旗幟，想讓法國聽眾對台灣產生好奇。

被法國爵士評論譽為「爵士新星」的台法混血歌手張婷雅（Estelle Perrault）幼時在高雄成長，直到6歲父母離異後跟著父親回到法國。18歲重返台灣修讀法律，並組團演出。6年後回到法國，在爵士競賽中嶄露頭角，被唱片公司相中。

她近日推出第3張爵士創作專輯，實力在法國爵士界備受青睞與肯定。這張在法國發行的專輯，視覺與風格上加進了許多台灣元素，歌詞更是與台灣緊密連結。

張婷雅接受中央社訪問時表示，專輯封面和台灣攝影師合作，她循著小時候的回憶，來到高雄鹽埕區菜市場內一家裁縫兼雜貨店。「我阿嬤以前是做衣服的，我想透過這個畫面，向阿嬤的故事致敬」。

封面中的她坐在雜貨店五顏六色的飲料冰櫃前，手裡拿著蘆筍汁，一旁放著土耳其綠的電風扇，讓台灣人都能會心一笑，「我想讓台灣人有共鳴，我不是想代表他們，但這就是我內心的台灣意象」。

「鹽埕區菜市場還保留著以前的感覺，這在一切都現代化快速變遷的今天很珍貴。我想讓這個場景在專輯封面上永遠留存」。她也和親切的裁縫阿姨保持聯繫，有了真正的連結。

她作為台灣人的身分與認同投射在歌曲中，歌詞靈感來自分隔兩地的台灣家人與台法混血的自身經歷，其中包含寫給阿嬤的歌。目前她正在創作一首獻給阿公的單曲，談及與過世阿公的感情，不禁哽咽落淚。

單曲 I Know You Wish 則講述在法國成長期間，因有著截然不同的背景故事而無法完全融入社會的心路歷程，「我希望聽眾感同身受，在歌曲中聽見自己的故事」。

張婷雅更在最新專輯背面放上了1895年台灣民主國的「藍地黃虎旗」。她告訴記者，「我就是想要法國人看到之後問我『這是什麼』，然後我就可以跟他們解釋」。

儘管學界對於民主國的地位與解讀各異，但深受台灣史吸引的她感嘆，台灣人對於這塊土地所知太少，十分可惜。「我們是台灣人，有自己的根，但書上卻很少提到台灣人自己的歷史」。

她坦言，確實擔心有人把她視為法國人，批評她連中文都說不好，「我不能改變我是台法混血的事實，但這不會影響我的心向著台灣」。

近年台海議題在法國能見度增加，法國人知道台灣受到威脅，好奇台灣是否安全。她出現在許多法國音樂節目與專訪中，總會把握機會談及台灣並強調台灣民主與認同。

張婷雅在專輯創作上加入不少台灣元素，對此唱片公司相當支持，反而有些台灣人會提醒「不要講太多」，也有人替她擔心會影響中國發展機會。不過她認為，「音樂創作已經是一條孤單的路了，我要追隨的內心真實，而非某個市場」。

有人會把她貼上藍綠政黨標籤，張婷雅無奈說，「我不清楚藍綠的分別，只是想要台灣維持現在自己的政府，擁有自由和民主」。

聊到家人，張婷雅指出，她的音樂影響來自台灣，「我媽媽很會唱歌，之前還有樂團。台灣家人讓我從小聽節奏藍調、靈魂樂，對我影響很大」，看來歌唱天賦也是遺傳。

她很感謝中央社2023年的報導，讓她在台灣獲得關注。隨著受邀回台表演次數增加，她和土地、家人的連結也越來越深。她誠摯感謝大家對她音樂創作與故事的興趣和支持。「當時我正面臨認同危機，他們的反應讓我更清楚自己的路，也開啟更多可能性」。

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最後，她告訴記者，「台灣是一個建構在韌性之上的美好國家，是我心之所在。台灣人願意彼此協助，是地球上讓我感覺最安全的地方」。

她甚至為心中的台灣寫下詩句：「台灣是每次回家稍縱即逝的珍貴快樂，是懷念的味道，是當我不在台灣時，皮膚所渴望的溫暖與潮濕」，她笑著說，「尤其是高雄」。（編輯：唐聲揚）1140524

台法混血歌手張婷雅在法國發行第3張專輯，視覺與風格加進台灣元素，歌詞也與台灣緊密連結。封面來自高雄鹽埕區菜市場內的一間裁縫兼雜貨店，她指出，這是記憶中的台灣。（張婷雅提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 114年5月24日
台法混血歌手張婷雅在法國發行第3張專輯，視覺與風格加進台灣元素，歌詞也與台灣緊密連結。封面來自高雄鹽埕區菜市場內的一間裁縫兼雜貨店，她指出，這是記憶中的台灣。（張婷雅提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 114年5月24日
母親來自台灣、父親來自法國的爵士歌手張婷雅被法國評論譽為「爵士新星」。深受台灣史吸引的她，在法國推出的最新專輯背面，放上了台灣民主國的「藍地黃虎旗」，並期待向法國媒體與聽眾介紹台灣故事。（張婷雅提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 114年5月24日
母親來自台灣、父親來自法國的爵士歌手張婷雅被法國評論譽為「爵士新星」。深受台灣史吸引的她，在法國推出的最新專輯背面，放上了台灣民主國的「藍地黃虎旗」，並期待向法國媒體與聽眾介紹台灣故事。（張婷雅提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 114年5月24日
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