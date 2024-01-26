法爵士新星難擋思鄉情返台唸書 參與遊行感受民主

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（中央社記者王心妤台北26日電）台法混血歌手張婷雅被譽為爵士樂界的新星，她說台灣是家，雖然6歲就跟著爸爸搬到法國，但她擋不住思鄉之情，選擇回台念大學，因社團活動參與過遊行，也深刻感受台灣人的愛國心。

張婷雅6歲時父母離異，跟著爸爸從台灣到法國生活，她接受中央社記者專訪時表示，爸爸因工作常不在家，讓她在法國時經常感到孤單，每年回台灣跟家人相處是最期待的事，而她在高中畢業後，因為擋不住思鄉的心情，也希望和家人靠得更近，決定回台灣念大學，並考上國立成功大學法律系。

張婷雅說，她在法國時就很關注政治，而台灣的地緣政治或是國際關係都是她關注重點，選擇回到台灣攻讀法律是希望考進政府部門工作或是從政。

張婷雅回憶，她不只上街參加過遊行，也和推動台獨的團隊一起抗爭過，但她笑說：「就那時候也蠻年輕的，我覺得現在不會那麼衝了。」

她在台灣讀法律系過程中意識到，中華民國憲法與法律已不合時宜，讓她感到困難，便放棄台灣學位回到法國唸書。

張婷雅在法國和台灣都曾長期居住，她說，台灣因為有持續軍事威脅，所以愛國主義似乎更堅固，而台灣從日本殖民地、國民政府來台到現在成為強大的經濟體，一切都變化得很快，也展現出台灣人民的靈活性，「更多的是韌性還有適應能力。」

張婷雅受訪時正是2024總統大選剛結束，她雖然擁有護照，但因為居留時間不夠久，無法參與投票，她笑說，期待之後有機會能參與，親身感受民主的氛圍。（編輯：龍柏安）1130126