農試所建置系統循環利用稻草 製成固態生質燃料

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（中央社記者蔡智明嘉義市24日電）農業部農業試驗所農業化學組應用微生物研究室建置稻草固態生質燃料製造系統，每小時產能達300公斤以上，易於搬運及儲存；稻草生質燃料運用在工業生產，有助於碳中和。

農試所嘉義農業試驗分所今天舉辦「水土保育循環農業」探索活動，農化組副研究員張明暉現場擺攤解說如何回收稻草再利用。

張明暉告訴中央社記者，稻草為台灣最大宗農糧生產剩餘資源，每年產量約150萬到160萬公噸，約8成伴隨收割時截切就地耕犁掩埋，未充分再利用，分解過程會產生甲烷，引起全球暖化。

農試所積極發展稻草再利用，研發固態生質燃料製作技術，配合輸送帶建構製造生產系統，將體積蓬鬆、含水率高、易發酵不耐儲存搬運的稻草，製成固態生質燃料。

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此外，張明暉表示，農試所改善傳統稻草製漿製程，降低環境污染，生產符合紙漿模塑產業所需原料，提供生產替代塑料的可分解性包材、托盤及稻草漿手抄紙與花盆。

張明暉說，稻草蒐集成本高，再利用的研究成果須有政府與企業支持才能推展；燃燒稻草製生質燃料取代其他燃料及使用稻草漿產品，有助於企業、民眾達成碳中和，減少碳排放量。（編輯：李明宗）1140524