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偷開興達3、4號機？台電：機組運轉資訊公開於官網

2025/5/24 17:45
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（中央社記者曾智怡台北24日電）有民代及媒體報導指控，台電啟動興達電廠3、4號機，高雄市民不知情。台電澄清，機組運轉資訊均即時公開於官網，特定人士錯誤指控台電「偷開」，以及部分媒體未經查證即草率指控台電隱瞞等類似不實說法，嚴重抹煞台電穩定供電的努力，深感遺憾。

台電透過新聞稿表示，機組運轉資訊即時公開在台電官網，這項作法已有多年歷史。民眾可直接上台電官網，點擊「資訊揭露/今日電力資訊/各機組發電量」，了解各機組的運轉狀況。台電也非常樂意提供網站連結（https://www.taipower.com.tw/2289/2363/2367/2368/10266/normalPost）供各界直接點選。

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台電說明，興達3、4號機目前為服役中機組，依據環評承諾，興達3、4號機自去年起第1、4季不運轉，去年底轉為備用機組，於備轉容量率低於8%才啟用，調度啟動皆符合環評承諾及空污排放等相關環保法規限制，並隨時與地方政府保持連線、接受環保單位監督。

台電指出，透過自主降載減排及積極改善空污防制設備，去年興達電廠燃煤機組空污排放量較2016年減少超過1萬5000噸，減幅逾9成，兼顧穩供與環保，也期盼各界正視台電減煤的成果。（編輯：楊蘭軒）1140524

#興達電廠
#台電
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