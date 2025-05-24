台灣陣頭同台日本歌舞伎 中華電全光網路實現跨國共演

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（中央社記者江明晏台北24日電）台灣官將首登上萬博舞台，與日本超歌舞伎文化交流，中華電信與日本NTT創造全球首例以IOWN全光網路實現跨國共演，上千觀眾跨越台北與大阪地域及時差，感受科技與藝術結合的創新展演。

中華電信與日本電信電話株式會社（NTT）合作，於去年啟動全球首例國際IOWN全光網路，驗證台灣與日本間超低延遲及極低訊號抖動的穩定通信技術。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信與日本NTT共同開通全球首例台日跨國IOWN全光網路，雙方邀請表演團體跨國共演，串聯台北與大阪兩地，為觀眾帶來臨場震撼演出，開創娛樂展演產業嶄新模式。

中華電信指出，與NTT以萬博規格創造演出環境，透過IOWN全光網路將大阪演出的「超歌舞伎 Powered by IOWN『今昔饗宴千本櫻 萬博版』」於台北即時呈現，邀請台灣「九天民俗技藝團」合作演出，配合日本超歌舞伎團隊設計燈光與音樂效果，與大阪表演者進行跨國互動，帶兩地觀眾進入「超歌舞伎」的視覺體驗。

中華電指出，這次演出應用「聲音浮水印」現場即時中文導覽，觀眾使用自己的耳機，下載指定App就可聆聽透過IOWN全光網路由大阪傳遞到台北的「超歌舞伎」演出解說，讓觀眾融入演出，了解日本傳統文化。

此外，中華電積極升級AIDC，目標透過全光網路串連，簡志誠表示，這樣就不需要把訓練的算力集中到某一個地點，電力也能分散，未來也可以跟其他電信業者合作，提供這種跨國的GPU service，這就是全光網路一個很重要的功能。

中華電今年在台南永康和高雄IDC之間已建置一條全光網路，簡志誠表示，未來目標當然是把全台IDC都互連，只是節奏要控制多快、多慢，跟商業需求有很大的關係，現在比較像是「技術ready，看需求決定建置的腳步」，AIDC中心升級速度也是同樣概念。

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中華電總經理林榮賜強調，去年全光網路測試成功，今年台日兩地的沉浸式、無時差共演，技術上已經OK，只要有應用就能更發揮全光網路的效益，「跨域」是這次台日全光網路合作的關鍵字，不只跨越地理限制，也跨越科技和藝術的領域。

他也表示，台日全光網路不完全只從電價或成本的角度，還有韌性的考量，分散在不同的地方，就相當於多元備援，也看好全光網路成本一直在下降，未來可以達到投資和效益的平衡點。（編輯：楊蘭軒）1140524