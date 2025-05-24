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金卡戴珊2016年巴黎劫案 69歲阿公級主嫌獲輕判

2025/5/24 14:50
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（中央社巴黎23日綜合外電報導）美國實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）2016年下榻巴黎飯店期間遭遇搶劫，法國法院今天判決一群搶匪有罪，然而這群搶匪均不必重返監獄，刑度亦比檢方求刑寬鬆。

法新社報導，金卡戴珊形容遇劫事件「是我一生中最可怕的經歷」。判決一出，她隨即對法國當局在本案中追求「正義」表達感激。

今年4月以來，有9男1女接受審判，檢察官針對遭控搶劫的4名男子尋求最重的10年刑期。

69歲主嫌克達什（Aomar Ait Khedache）被判處最重刑期，即3年監禁加上緩刑5年，但由於他已服刑一段時間，所以將與其他遭定罪者一樣，不會再被關押。

另有2名被控提供金卡戴珊行蹤的犯嫌則獲判無罪。今天判處的所有刑期均遠低於檢方請求的刑度。

這起搶案發生在2016年10月2日到3日夜裡，當年36歲的金卡黛珊下榻法國首都巴黎一間專屬飯店時遭遇搶劫。

當時搶匪持槍抵住金卡黛珊頭部威脅，將她五花大綁，並用膠帶封住她的嘴巴，最後從她身上劫走價值1000萬美元（約新台幣3億元）的珠寶。

金卡黛珊在判決出爐後表示，她對「法國當局追求正義深為感激」。

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她透過律師發表聲明指出：「這起犯行是我一生中最可怕的經歷，對我和我的家人造成深遠影響。」

她補充表示：「雖然我永遠不會忘記發生過的事，但我相信成長和負責的力量，並祈禱所有人都能獲得療癒。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1140524

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