震驚全球法國51男集體性侵案 主嫌遭判20年徒刑

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影片來源：FRANCE 24 English

（中央社法國亞維儂19日綜合外電報導）法國法院今天針對一起震驚全球的下藥強姦案件，對包括多明尼克．畢立可在內的51名被告作出有罪判決。受害人吉賽爾．畢立可因無畏出庭應訊，成為勇氣與堅韌的象徵。

路透社報導，與吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot）結婚50年的前夫多明尼克．畢立可（Dominique Pelicot）承認在近10年的時間裡多次下藥，讓他在網路上認識的數十名陌生人性侵失去意識的吉賽爾．畢立可，同時錄下性虐待過程。

由5名法官組成的合議庭判處多明尼克．畢立可20年徒刑，這是檢方所求處的最高刑期。

檢方還要求對其他被告判處4年至18年刑期，幾乎所有被告都被指控強姦昏迷的吉賽爾．畢立可。不過法官最終將同案被告判處3年至15年徒刑，其中有2人被判緩刑。

當首批有罪判決的消息傳出時，在法國亞維儂（Avignon）法院外的支持者發出了歡呼聲。

現年72歲的多明尼克．畢立可在為期3個月的審判中認罪，並向家人道歉。他還表示，所有被邀請到家中的陌生人都知道，他的前妻對發生在她身上的事完全不知情。

許多被告否認指控，聲稱他們以為這是夫妻雙方自願、精心安排的性遊戲，並辯稱如果丈夫同意，那就不構成強姦。

同樣72歲的吉賽爾．畢立可在審判中選擇不保持匿名，並要求在法庭上播放前夫錄下的一系列駭人的性虐待影像，表示她希望能以此鼓勵其他女性勇敢發聲。

這起案件引發法國各地支持吉賽爾．畢立可的抗議集會，並激起人們反思，包括討論是否應修改法國的強姦法，因為現行法條沒有性行為必須包含同意的概念。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1131219