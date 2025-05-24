25日北台灣溼涼中南部防陣雨 28日鋒面來襲各地再轉壞天氣

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）交通部中央氣象署表示，明天、26日水氣偏多，加上受到東北季風影響，北部和宜、花地區仍偏濕涼，預計高溫攝氏22至25度，而28日將會有另一波鋒面接近台灣。

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今天鋒面就會通過台灣，雨勢將趨緩，但未來2天水氣仍偏多，明天各地仍是局部短暫陣雨，特別中南部地區可能會有陣雨或雷雨，以及局部較大雨勢發生機會。

張竣堯表示，受到東北季風影響，明天和26日北部、宜蘭、花蓮地區偏濕涼，白天高溫約22至25度，中南部、台東相對較溫暖，高溫約28至31度。

張竣堯指出，26日水氣逐漸減少，但仍有機會出現短暫陣雨，而27日東北季風減弱，各地天氣多雲到晴，在東半部、恆春半島會有零星短暫陣雨，午後南部和其他山區有局部短暫雷陣雨。

下週將有另一波鋒面來襲，張竣堯表示，28日東半部地區可能會有局部短暫陣雨，北部地區則為零星短暫陣雨，預計下午隨著鋒面接近，西半部地區將轉為局部短暫陣雨，而在29日鋒面影響將會更明顯，各地會是陣雨或雷雨。

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5月30日至6月1日為端午節連假，張竣堯指出，預計鋒面在30日抵達巴士海峽，但接近鋒面的南部、花東地區，仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為零星短暫陣雨，並轉為多雲天氣，而午後山區會有短暫雷陣雨。

張竣堯表示，端午連假第2天（31日）水氣將更進一步減少，花東地區、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，而午後山區有局部短暫雷陣雨。（編輯：李亨山）1140524