國美館八方藝術節 新加坡時光印記打頭陣

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）國立台灣美術館「八方藝術節」今天推出首檔藝展「時光‧印記」，展出新加坡藝術家黃意會畫作，其中作品「心手在心」畫出新冠疫情時期，口罩隔絕人與人間的交流，深刻吸睛。

八方藝術節由國美館、高雄師範大學東南亞暨南亞研究中心、壹元書院與台中YMCA共同舉辦，活動有市集、藝展、講座、手作等，串聯藝術與人文，藝展今天由「時光‧印記」率先登場。

活動總策劃賴慕芬告訴中央社記者，八方藝術節象徵來自四面八方，不同文化背景的交會與理解，透過藝術與交流，期望讓每個文化都被看見與理解，促進台灣社會的多元共融，透過藝術品了解新住民的文化。

首檔藝展「時光‧印記」，展出新加坡藝術家黃意會的多幅作品，包括紙刻版畫與油畫。黃意會表示，版畫作品多為20年前創作，以刀痕刻畫思維與記憶，展現時光流轉的痕跡；油畫以人物為主題，描繪平凡生活中被凝視的瞬間。

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黃意會在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，創作「心手在心」。他表示，疫情時人與人之間保持距離，臉上戴著口罩，僅能透過眼神傳遞訊息；他將口罩以天上白雲呈現，當雲飛風過，萬象更新，除去口罩後又能走回過去自由的生活。

賴慕芬指出，八方藝術節參展藝術家橫跨多國，有越南立體捲紙藝術家阮氏雪、美國新住民藝術家陳映潔與畢森德、荷台混血青年黎幼那父子以及多名台灣藝術家等，作品媒材涵蓋漆器、雕刻、書法、油畫與膠彩，主題聚焦女性、移民與人文關懷。（編輯：吳素柔）1140524

國立台灣美術館等多個單位合作舉辦的「八方藝術節」24日登場，首檔藝展「時光．印記」呈現新加坡藝術家黃意會紙刻版畫、油畫等多幅作品。中央社記者趙麗妍攝 114年5月24日