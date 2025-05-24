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趙傳空降五月天杭州場 合唱我是一隻小小鳥

2025/5/24 16:14（5/24 16:31 更新）
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台灣搖滾天團五月天23日在中國杭州開唱，資深音樂人趙傳（左3）擔任演唱會嘉賓，合體獻唱多首歌曲。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月24日
台灣搖滾天團五月天23日在中國杭州開唱，資深音樂人趙傳（左3）擔任演唱會嘉賓，合體獻唱多首歌曲。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月24日
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（中央社記者王心妤台北24日電）五月天樂團昨天在杭州奧體中心體育場開唱，邀請歌手趙傳擔任嘉賓，主唱阿信笑說雖當過同門師兄弟，但他其實沒看過趙傳本人，兩組人也合唱「我是一隻小小鳥」、「洋蔥」。

根據唱片公司提供資料，五月天演唱會開場時雖然下著大雨，但觀眾熱情不減，從「OAOA」開始就將觀眾帶回回憶中。

此次演唱會主題圍繞時光機，他們邀請同樣在杭州開唱的趙傳擔任嘉賓，阿信更笑問觀眾：「我去看趙傳演唱會，明天不來唱可以嗎？」歌迷也回喊：「不行。」

阿信表示，「大家都會說從小聽五月天的歌長大，終於今天我們可以說從小聽傳哥的歌長大，（唱）五月天的歌我要看字幕、傳哥的歌不用。」

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等到趙傳上台後，五月天更連番許願趙傳演唱「愛要怎麼說出口」、「我終於失去了你」、「我很醜可是我很溫柔」，成為驚喜彩蛋。

五月天將於6月底唱回台北大巨蛋，將連續開唱8場演唱會，打破台北大巨蛋專場演唱會紀錄。（編輯：吳素柔）1140524

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