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Google I/O登場 推高階訂閱享AI世界VIP通行證

2025/5/21 08:32
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（中央社記者張欣瑜舊金山20日專電）Google I/O開發者大會今天登場，AI依舊是最大看點。Google宣布推出迄今最高等級訂閱方案Google AI Ultra，月付249.99美元（約新台幣7500元），即可使用Google強大AI模型與工具，較OpenAI的ChatGPT Pro擁有更多樣化功能。

Google I/O開發者大會在Google加州山景城（Mountain View）海岸線圓形劇場（Shoreline Amphitheatre）登場，中央社連續數年受邀，為台灣少數媒體代表之一。

今年，Google I/O與台北國際電腦展（COMPUTEX）、微軟（Microsoft）開發者大會在同一週登場，人氣不減，近5000人參與盛會，見證Google最新技術展示。

加州陽光照耀下，Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）在舞台上振奮表示，Google一次又一次以最具成本效益的方式，推出最頂尖的模型，不僅引領前沿發展，並從根本上改變前沿的定義，讓更強大的智慧（Intelligence）助益每個人、每個地方。

去年，人工智慧（AI）在主題演講一共被提及121次，來到今年，AI仍是話題核心。

● AI模型再進化 Deep Think增強推理模式

Google在去年I/O大會推出AI模型Gemini 1.5 Pro、輕量模型Gemini 1.5 Flash，但隨著AI發展越來越迅速，科技公司更頻繁發布新模型，模型不再等到重要會議才發布。

皮查伊說，Google自去年會議後已推出逾12款基礎模型、及逾20款AI產品和功能。

Google近幾個月陸續推出Gemini 2.5 Pro和Gemini 2.5 Flash模型，今天宣布持續升級這2款強大模型，諸如增添「進階安全防護機制」和「更自然的對話體驗」。

Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）親自宣布，Gemini 2.5 Flash今年6月將開放給所有用戶使用。

另一項重要宣布，是Gemini 2.5 Pro加入實驗性的增強推理模式Deep Think，讓模型在回應之前能考慮多種假設，表現更加出色，能處理複雜數學和程式設計任務。

目前，Deep Think透過Gemini API提供給部分測試者，並進行前沿安全性評估。

● 結合好萊塢 Google推AI電影製作工具Flow

Gemini外，Google研發的各款媒體生成模型同樣有所升級，包括影片生成模型進階到Veo 3、文字轉圖像模型進階到Imagen 4，並擴大文字轉音樂模型Lyria 2使用權限。

值得一提的是，Google基於Veo模型技術，推出了一款AI電影製作工具，取名Flow。

Google介紹，Flow是與好萊塢導演共同開發，為一款專為創作者量身設計的工具。透過直覺式提示輸入，使用者能創作出具電影感的片段、場景與連貫性敘事內容。

Google今天也正式推出Google AI Pro和Google AI Ultra方案，美國地區訂閱用戶可透過方案使用Flow工具，Flow未來將陸續在更多國家推出。

● Google AI Ultra 月付249.99美元享VIP服務

Google AI Pro方案每月19.99美元，與免費版本相比，擁有更高使用配置與特殊功能。

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Google AI Ultra方案每月249.99美元，新用戶享前3個月5折優惠，此方案為Google迄今最高等級訂閱方案，除提供最先進模型外，還有YouTube Premium、可無廣告觀看影片，另有30TB的儲存空間用於保存重要創作或檔案，目前僅在美國提供。

Google形容，「Google AI Ultra可以想成是進入Google AI世界的VIP通行證」。（編輯：張芷瑄）1140521

皮查伊
Google發布AI模式「搜尋」 打造更強大搜尋體驗Google向企業開放全球網路 皮查伊：幾乎零延遲
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