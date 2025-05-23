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陸一龍不捨孟耿如受黃子佼波及 盼網友有肚量

2025/5/23 16:36（5/23 17:09 更新）
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演員陸一龍23日出席演藝人員端午節餐會，並分享對藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像案官司纏身的想法。（華視提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月23日
演員陸一龍23日出席演藝人員端午節餐會，並分享對藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像案官司纏身的想法。（華視提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月23日
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（中央社記者王心妤台北23日電）藝人陸一龍今天出席演藝人員端午節餐會，陸一龍跟藝人張小燕有數十年交情。陸一龍表示，並不是想力挺捲入官司的黃子佼，但這些事也不是孟耿如做的，還是希望網友有肚量多包容。

藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像案，掀起社會抵制，而陸一龍跟張小燕擁有數十年交情，也曾在「火車情人」飾演孟耿如的爸爸。他今天受訪透露日前有傳訊息關心張小燕，但張小燕僅回應：「陸先生，你說呢？」

陸一龍表示，最後一次跟黃子佼見面是在「罪夢者」記者會，「後來發生這麼多事，不可能再聯絡。」陸一龍表示，黃子佼做了這些事，他不是想力挺，「希望他能有工作，網友如果不接受他，我也沒有辦法。」

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陸一龍也說，他跟孟耿如在「火車情人」殺青後就很少見面，想關心也不知道怎麼開口，「怕造成她困擾，擔心她解釋時要再經歷一次難過，我非常心疼她，因為事情也不是她做的，說不定他們不認識時就開始，小孩也是無辜的，大家有肚量的話就多包容。」

對於有網友抵制孟耿如參演的影集「我們與惡的距離2」，陸一龍也表示，冤有頭債有主，沒必要趕盡殺絕，「這樣對其他演員情何以堪？對戲演員所付出的心血要找誰？」（編輯：張銘坤）1140523

#孟耿如
#張小燕
#黃子佼
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