曾率先抵制黃子佼 隋棠談孟耿如「身分很兩難」

（中央社記者洪素津台北14日電）藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像遭判刑，日前和老婆孟耿如一家出遊也被炮轟，隋棠先前率先抵制黃子佼，今天被問及孟耿如處境，她沉默10秒，隨即表示「我真的覺得她的身分很兩難。」

隋棠、鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如、李淳、夏于喬今天出席戲劇「歡迎光臨 二代咖啡」上檔記者會，隋棠先前早就因為該事件抵制黃子佼，活動上也被問到黃子佼老婆孟耿如被抵制一事，隋棠沉默10秒後回應，「我真的覺得她的身分很兩難，任何一個人如果突然知道身邊的人是這樣的面相，都會很震驚。」至於是否心疼孟耿如現在的狀態，隋棠則嘆口氣說：「可以理解。」

而曾國城、徐乃麟先前受訪為黃子佼復出傳聞緩頰，被網友罵爆，2人先後公開道歉，隋棠認為2人沒有了解到事情嚴重性，「很大可能性，應該是沒有機會了解判決書的內容。」

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隋棠和鳳小岳在新劇「歡迎光臨 二代咖啡」首度搭檔演情侶，隋棠坦言合作初期以為鳳小岳是一個嚴肅的人，後來才發現鳳小岳其實是個很細膩的人，演出職人咖啡師時特別專注，「他很在乎也經常觀察大家的需要，後來大家都很期待可以一起拍戲，因為就可以喝到小岳的咖啡，他一直在練習就一直會有咖啡端出來給大家喝。」

「歡迎光臨 二代咖啡」16日起每週日晚間8時東森戲劇台首播、當晚10時台灣大哥大MyVideo上架；21日起每週五晚間8時緯來綜合台播出、當晚10時緯來綜合台 YouTube、中華電信 MOD、HamiVideo同步上架。（編輯：張銘坤）1140314