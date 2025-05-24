陳奕迅獻聲高雄捷運掀討論 安可加碼唱3首

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（中央社記者王心妤高雄24日電）歌王陳奕迅隔12年站上高雄巨蛋開唱，他在安可橋段演唱「愛是懷疑」、「倒帶人生」、「多少」，並用台語向歌迷表達感謝，此外他也特別用台語為高雄捷運錄音歡迎歌迷。

陳奕迅月初特別到高雄聽陳小霞第4張個人創作專輯「老翅膀」演唱會，並上台送上擁抱展現好交情。陳奕迅今晚在安可橋段提到陳小霞近日推出個人專輯，「越有經歷、越聽出味道。」陳奕迅提到，對他而言，台灣的感覺是很特別的，人生中需要學說中文就是因為來到台灣。

陳奕迅唱完「愛是懷疑」、「倒帶人生」後，現場觀眾掌聲持續不斷，他開心表示，「實在太難得了，謝謝高雄，感謝你（台語）！想讓今晚更完美一些，大家今天真的很包容我，我非常感謝。」他表示，因為觀眾的掌聲很熱烈，加上今晚是這次巡演第160場，唱一場少一場，決定多加碼一首安可曲。

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陳奕迅打趣表示，這次巡演結束後可能會休息比較長的時間，希望下次會用有大胸肌、二頭肌的壯碩樣跟歌迷見面。演唱會最後在陳奕迅演唱「多少」中結束。

另外，陳奕迅除了在場內頻說台語，他也以台語為高雄捷運錄音說：「大家好，我是Eason陳奕迅，FEAR and DREAMS 現場見！」這段錄音也在網路上掀起討論。（編輯：陳正健）1140524