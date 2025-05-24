迎著太平洋 花蓮部落有機咖啡行銷美日

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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）花蓮有機咖啡種植全台最多，雖低海拔，但迎著太平洋，擁有特殊風味。秀林鄉重光部落由醫師戴豐秋創辦的泥妲咖啡，結合在地族人共同種植，台灣通路穩定，還行銷美國、日本。

「泥妲咖啡」是太魯閣族的戴豐秋一手創立的品牌，假日化身咖啡農回到部落，與部落族人合作，品牌取名泥妲（Nita），是太魯閣族語「我們的」意思。

泥妲咖啡分享，種植面積約7公頃，平均每年產量約4公噸，去年因颱風影響減產50%，不過對花蓮咖啡豆品質很有信心，雖種植在低海拔，但迎著太平洋，咖啡酸甜的活潑度很不錯。

泥妲咖啡提到，花蓮交通相較不便利，很少有買家能親自到訪品嚐，網路販售又難以對抗低價競爭，這幾年醫師娘以評審身分參與評鑑活動，因此有機會對外行銷自家咖啡，才有美國、日本買家指定購買泥妲生產的生豆。

花蓮縣府今天在將軍府舉行花蓮精品咖啡行銷推廣會，據縣府統計，花蓮咖啡種植面積約70公頃，每年產量約40公噸，約有新台幣4000萬元產值，其中有機面積佔7成，面積是全台最多。

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花蓮縣府農業處長陳淑雯說，花蓮推廣精品咖啡進入第9屆，透過輔導課程、產業參訪及辦理評鑑等技術指導，近年愈來愈多農友投入，種植戶數成長到80戶，過去以瑞穗鄉為主要產區，目前擴展到玉里鎮、秀林鄉產區。

陳淑雯說，花蓮咖啡種植海拔約450公尺，屬於低海拔，透過專業老師指導，教導農友透過水洗、蜜處理或厭氧等後製方式，找到合適的風味，這幾年在全國評鑑賽事接連獲獎。（編輯：吳素柔）1140524