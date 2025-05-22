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輝達在台建AI基礎設施 黃仁勳：盼政府提供更多能源

2025/5/22 21:03（5/22 21:29 更新）
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輝達執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北22日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受台灣媒體專訪，提到輝達將在台灣打造的人工智慧（AI）基礎設施，目前最大限制就是能源供應，期盼台灣政府能提供更多能源，並呼籲台灣所有學校把AI納入課程中，為AI未來做最好準備的方式，就是「現在就開始使用AI」。

黃仁勳16日來台後行程滿檔，今天TVBS釋出專訪黃仁勳的精華片段，談到AI基礎建設議題。

黃仁勳指出，很多國家現在的觀察是，當他們有多餘的能源時，與其出口原始能源，不如出口「精煉後的能源」，也就是把能源轉化成AI。輝達希望台灣政府能幫忙提供更多的能源，讓輝達可以發展這個新產業。

他說，現在台灣既有產業像是晶圓廠、封裝測試廠和電子製造業，製造時需要大量電力，而電力會轉換成在地的經濟產值和GDP（國內生產毛額）。現在迎來全新的AI產業，AI的第一個使用案例，就是像台積電、廣達、聯發科、鴻海等企業，都在使用AI製造AI模型，不只是做產品的AI模型，也用AI來自動化製造流程，或者像台積電拿來探索下一代的半導體物理。

AI第二個使用案例是教育與學術研究，黃仁勳表示，台灣的研究人員非常需要AI基礎設施，若沒有AI工廠或AI超級電腦，就不可能進行AI研究，台灣所有的學校都必須把AI納入課程中。

他強調，為AI的未來做最好準備的方式，就是「現在就開始使用AI」，每一位學生都應該被鼓勵去使用AI，他希望政府能補助AI的使用，從國小到高中、大學，提供所有學生使用AI的能力。

黃仁勳接著說，不論金融、醫療、電子通訊等產業，全部都需要能夠使用AI基礎設施，這將是台灣目前為止最大的一座AI超級電腦，今年會先從20兆瓦開始，必須盡快擴大到100兆瓦，目前最大限制就是能源供應，「我真的很希望台灣政府，能在這方面給予我們支持」。

談到在關稅影響下，半導體製造業正逐步搬到美國，讓台灣生態系有些不安，可否提供相關建議；黃仁勳表示，「我覺得我們應該先退一步」，去看美國總統川普（Donald Trump）的更大願景是什麼，這個更大的願景其實是建立在當今世界發生的一些重大變化之上。

他強調，半導體和AI正在越來越深入的整合進全球基礎設施中，因此供應鏈的多元化和韌性變得非常重要，需要備援系統，也需要多元布局，才能讓供應鏈抵禦風險。美國自己的關鍵基礎設施也需要再工業化，讓部分製造能夠留在美國境內，為了美國自己的韌性與國家安全，這是必要的，「我認為這個願景完全正確」，這個轉變也發生在一個非常關鍵、正確的時間點上。

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黃仁勳表示，隨著輝達推動AI，輝達正在建構大量的AI基礎設施，整個電子產業的生態系也正在快速成長。就在這個成長階段，輝達也在建設許多新工廠，輝達在美國的工業化與製造發展，讓輝達能夠把合作夥伴一起帶進美國，擴大他們的布局，現在像台積電可以在美國擴點，鴻海、緯創、艾克爾（Amkor）、矽品也都能跟進，輝達正帶著這些夥伴進軍美國市場，拓展他們的發展機會。

同時，黃仁勳提到，台灣本土需求依然非常強勁，還在持續成長中，這個時機點真的非常剛好，台美雙方都會有非常高速的成長。（編輯：張均懋）1140522

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