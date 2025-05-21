黃仁勳：台積電CoWoS技術很先進 輝達沒有其他選擇
2025/5/21 17:06（5/21 18:06 更新）
（中央社記者吳家豪台北21日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在台北接受媒體採訪，被問到輝達晶片採用的先進封裝技術，是否可能選擇台積電CoWoS以外的方案；黃仁勳回應，CoWoS是很先進的技術，目前除了CoWoS之外，「我們真的沒有其他選擇」。
黃仁勳今天舉辦台北國際電腦展（COMPUTEX）全球媒體問答，談到美國晶片出口管制、地緣政治、台灣總部等議題。
媒體詢問，除了台積電CoWoS之外，三星、英特爾也很積極發展先進封裝技術，輝達是否會考慮採用；黃仁勳表示，CoWoS是很先進的技術，目前輝達真的沒有CoWoS以外的選擇。
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他強調，先進封裝對於人工智慧（AI）的重要性非常高，因為「摩爾定律」（意指晶片上可容納的電晶體密度，約每18至24個月便會增加一倍）已經發展到極限。
黃仁勳今年1月來台時受訪表示，輝達對台積電CoWoS先進封裝的訂單持續增加，輝達將從CoWoS-S製程逐步轉移到更高階複雜的CoWoS-L製程，輝達Blackwell平台將採用CoWoS-L先進封裝製程。（編輯：張均懋）1140521
CoWoS小百科
CoWoS是一種半導體的先進封裝技術，可以拆成CoW和WoS。CoW（Chip-on-Wafer）指的是「晶片堆疊」、WoS（Wafer-on-Substrate）則是將晶片堆疊在基板上，可提高晶片間的數據傳輸速度。
透過先進封裝技術的進步，晶片製造商有望持續提升晶片效能，繞過3奈米製程逐漸遇到物理極限瓶頸的問題。
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