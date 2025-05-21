台達電：AI資料中心用電驚人 電網到晶片端提升能效

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（中央社記者曾仁凱台北21日電）台達電董事長鄭平今天表示，AI資料中心用電量驚人，估計到2030年，全球資料中心（Data Center）用電量將相當於日本全年的用電量。台達電全力提升能源效率，建構從電網到晶片的全方位解決方案，讓電網端到晶片端的能效從87.6%拉升到92.1%。

鄭平認為高效電源與散熱，已成為AI運算的一大挑戰。別小看這4.5%的提升，除了直接節省4.5%的用電，也避免損失的電力轉換成熱能，產生額外散熱所需電力。

台達電盛大參加今年台北國際電腦展（COMPUTEX），今天舉行國際記者會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳妻子Lori Huang和女兒黃敏珊（Madison Huang）特地到場站台助陣，可看出台達電與黃仁勳的深厚交情。

台達電在今年COMPUTEX以「為AI時代提供永續解方」為主軸，首度亮相為邊緣運算設計的AI貨櫃型資料中心方案，整合電源、散熱及IT設備於20呎貨櫃，以實機展示成功吸引目光。

另外台達電也展出從電網到晶片的全方位解決方案，使用800V HVDC電力架構方案的AI資料中心，讓電網端至晶片端可提升約4%以上能效至92%。同時，應對AI伺服器帶來的高熱密度挑戰，有完整的氣冷及液冷散熱方案。

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鄭平表示，Data Center的生意台達電一直都有在做；但現在的AI資料中心運算密度愈來愈高，對於電源的需求也愈來愈大，已經牽涉到和電網相關，台達電在電源領域耕耘多年，透過優化電力架構，減少電源轉換次數，降低AI資料中心的整體能耗。

AI動能加持下，台達電第1季營收新台幣1189.19億元，季增4.1%、年增30.25%；歸屬母公司淨利102.3億元，季增42.5%，較去年同期大幅成長77.5%，每股純益3.94元，淡季創下歷史第3高獲利佳績。（編輯：林家嫻）1140521