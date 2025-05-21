佳必琪：AI需求還是相當瘋狂 受關稅影響小

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（中央社記者曾仁凱台北21日電）受惠AI需求帶動，連接元件廠佳必琪去年營運動能強勁，每股大賺8.69元，創歷史新高。展望今年，佳必琪董事長張舒眉向中央社記者表示「AI需求還是相當瘋狂」。

張舒眉今天在台北國際電腦展（COMPUTEX）現場接受中央社記者採訪，她表示，佳必琪很早就跳出標準品（Commodity）市場的紅海廝殺，專做利基產品，在資料中心（Data Center）領域耕耘已超過10多年，與美國大型CSP（雲端服務供應商）建立良好合作關係，成功搭上這波AI熱潮。

雖然關稅戰為今年景氣帶來變數，但張舒眉觀察，AI動能還是相當強勁，尤其大型CSP在意的是快速供應能力、產品的效能，以及技術能不能跟得上，受關稅影響相對小。

另方面，佳必琪在台灣、越南、美國都有產能，已經做很好的分散，有助把對等關稅的影響降到最低。

佳必琪搭上AI商機，成為輝達（NVIDIA）重要合作夥伴。輝達在今年COMPUTEX南港展覽館二館的1樓，特別設置1面MGX Ecosystem的AI伺服器生態系展示牆，各關鍵零組件的合格供應商名單全都露，其中佳必琪包括60A Power Whip電源線、54V Busbar匯流排、12V Busbar匯流排，以及高速傳輸線等4項產品名列榜上。

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另外張舒眉還透露，佳必琪已成功開發出通用型的液冷快接頭，進軍散熱市場。佳必琪表示，由於散熱對公司而言是全新領域，一開始會先從開放運算計畫（OCP）市場切入，搭配水冷板合作夥伴一起出貨給終端客戶，已經送樣給二階（Second-Tier）供應商，下一步會視情況爭取加入輝達供應鏈。

佳必琪在今年台北國際電腦展展出重點包括對應OCP規範的電源、高速傳輸與液冷連接器解決方案；PCIe Gen6/CXL3.2高速產品線對應新一代伺服器架構；800G/1.6T光通訊連接方案鎖定電信與雲端資料傳輸市場，以及專為輝達RTX顯卡打造的連接器與高速線材，支援生成式AI與高效能繪圖應用。（編輯：張均懋）1140521