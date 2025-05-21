加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
專訪／谷立言：無人機對台海和平至關重要 合作聚焦3領域
首頁 / 證券
COMPUTEX
新聞專題
COMPUTEX1/126
首頁 / 證券

佳必琪：AI需求還是相當瘋狂 受關稅影響小

2025/5/21 17:16（5/21 17:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
佳必琪成為輝達（NVIDIA）重要合作夥伴，在台北國際電腦展的輝達AI伺服器生態系展示牆前，董事長張舒眉（右）介紹公司有多項產品名列榜上。中央社記者曾仁凱攝 114年5月21日
佳必琪成為輝達（NVIDIA）重要合作夥伴，在台北國際電腦展的輝達AI伺服器生態系展示牆前，董事長張舒眉（右）介紹公司有多項產品名列榜上。中央社記者曾仁凱攝 114年5月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北21日電）受惠AI需求帶動，連接元件廠佳必琪去年營運動能強勁，每股大賺8.69元，創歷史新高。展望今年，佳必琪董事長張舒眉向中央社記者表示「AI需求還是相當瘋狂」。

張舒眉今天在台北國際電腦展（COMPUTEX）現場接受中央社記者採訪，她表示，佳必琪很早就跳出標準品（Commodity）市場的紅海廝殺，專做利基產品，在資料中心（Data Center）領域耕耘已超過10多年，與美國大型CSP（雲端服務供應商）建立良好合作關係，成功搭上這波AI熱潮。

雖然關稅戰為今年景氣帶來變數，但張舒眉觀察，AI動能還是相當強勁，尤其大型CSP在意的是快速供應能力、產品的效能，以及技術能不能跟得上，受關稅影響相對小。

另方面，佳必琪在台灣、越南、美國都有產能，已經做很好的分散，有助把對等關稅的影響降到最低。

佳必琪搭上AI商機，成為輝達（NVIDIA）重要合作夥伴。輝達在今年COMPUTEX南港展覽館二館的1樓，特別設置1面MGX Ecosystem的AI伺服器生態系展示牆，各關鍵零組件的合格供應商名單全都露，其中佳必琪包括60A Power Whip電源線、54V Busbar匯流排、12V Busbar匯流排，以及高速傳輸線等4項產品名列榜上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外張舒眉還透露，佳必琪已成功開發出通用型的液冷快接頭，進軍散熱市場。佳必琪表示，由於散熱對公司而言是全新領域，一開始會先從開放運算計畫（OCP）市場切入，搭配水冷板合作夥伴一起出貨給終端客戶，已經送樣給二階（Second-Tier）供應商，下一步會視情況爭取加入輝達供應鏈。

佳必琪在今年台北國際電腦展展出重點包括對應OCP規範的電源、高速傳輸與液冷連接器解決方案；PCIe Gen6/CXL3.2高速產品線對應新一代伺服器架構；800G/1.6T光通訊連接方案鎖定電信與雲端資料傳輸市場，以及專為輝達RTX顯卡打造的連接器與高速線材，支援生成式AI與高效能繪圖應用。（編輯：張均懋）1140521

張舒眉
佳必琪擴大產品線 切入光通訊、液冷快接頭新市場
COMPUTEX
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
黃仁勳：台積電CoWoS技術很先進 輝達沒有其他選擇
21
更多編輯台推薦新聞：