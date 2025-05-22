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AWS創新發布會撞期電腦展 供應商高層站台力挺

2025/5/22 11:56
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（中央社記者吳家豪台北22日電）在台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，亞馬遜網路服務公司（AWS）於5月21日至22日在台北舉辦「From Region to Globe: Amazon Innovation Summit」創新戰略發布會，供應商包括廣達副董事長梁次震、英業達總經理蔡枝安都親自站台力挺。

AWS創新戰略發布會以「台灣智造．雲端關鍵」為主軸，匯聚亞馬遜來自全球的創新部門，包含AWS、Amazon Global Selling、Project Kuiper、Amazon Robotics、Alexa與Ring等團隊的專家，展現AWS如何驅動人工智慧（AI）、晶片、機器人、太空與低軌衛星通訊科技等前瞻領域的創新。

AWS也展示如何協助台灣企業接軌國際，並攜手台灣產業鏈，在AI、半導體及先進製造等關鍵領域建立全球競爭優勢。

AWS台灣暨香港總經理王定愷21日在活動現場宣布「零介入科技推動計畫」（Taiwan Zero-intervention Technology Program，簡稱ZIP），聚焦培育跨域人才、建立創新場域加速應用落地、推動產業轉型、深化國際交流，與AWS去年宣布的數十億美元基礎建設投資相輔相成，開創台灣數位創新的全新里程碑。

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王定愷指出，台灣面臨的挑戰包括人口高齡化、產業轉型、創新創業及學用落差，這些挑戰都需要真正智慧、高度自動化的解決方案。AWS不只帶來基礎建設，更提供亞馬遜在全球各產業的創新經驗，從AI到機器人、無人機到半導體，都是台灣最關心的領域。

王定愷表示，隨著AWS台灣基礎設施區域（Region）未來即將啟用，加上ZIP計畫的推動，相信台灣將在全球科技創新浪潮中站上領先地位。（編輯：張良知）1140522

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