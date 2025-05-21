COMPUTEX推乖乖聯名商品吸睛 奉茶文化秀台灣軟實力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北21日電）2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）掀起AI話題討論度，今年再度攜手台灣國民零食乖乖和選貨店plain-me聯名設置快閃店，台式科技業獨特文化「綠乖乖」延伸的周邊商品吸睛。此外，TAIWAN SELECT館也透過奉茶文化體驗，展示台灣軟實力。

台北國際電腦展（COMPUTEX）20日至23日登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等科技大咖接力演講，AI話題討論熱絡。主辦單位外貿協會預估，今年共1400家全球科技公司參展，使用5000個展位，盛況空前，且今年來自全球各地買主達5萬名為歷年最多。

COMPUTEX除了展現台廠科技實力，也秀出台灣科技業獨特文化「綠乖乖」，今年展場除了放置大型綠色乖乖供參觀者拍照，也有乖乖寶寶穿梭在展館中，帶給觀展者驚喜。

此外，2025年COMPUTEX再度攜手台灣選貨店plain-me，打造展覽聯名服裝系列與紀念品快閃店，推出馬克杯、電腦包、收納袋、側背包等產品，聯名靈感取自台灣科技產業中象徵穩定與守護的綠乖乖，並結合今年展覽主題「AI Next」，推動科技與文化的創新融合。

貿協表示，在全球科技急遽變化的此刻，台灣以其獨有的軟實力與創意，透過這次跨界合作，呈現台灣科技與文化交會的創新魅力，讓全球參與者在COMPUTEX感受來自科技島嶼的文化溫度與原創能量。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，今年COMPUTEX設置TAIWAN SELECT館，集結33家台灣精品獲獎企業，展示AI機器人、智慧烘豆機、電子醒酒器等創新產品，並推動「Go Healthy with Taiwan」健康主題，結合醫美健檢體驗與台灣特色小吃，呈現「好吃、好玩、好健康」的台灣軟實力，現場也提供東方美人茶、茶葉蛋、綠豆椪、太陽餅等各式點心。

貿協表示，透過奉茶奉補體驗與互動活動，深化國際買主對台灣產品與文化的印象，展現資通訊實力與待客之道的完美結合。（編輯：張均懋）1140521

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）再度聯名台灣國民零食乖乖和選貨店plain-me聯名設置快閃店，乖乖寶寶也在展館中與參觀者互動拍照。中央社記者劉千綾攝 114年5月21日