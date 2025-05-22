虹彩光電攜手Porrima 全彩電子紙導入零碳排未來船

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（中央社記者潘智義台北22日電）膽固醇液晶顯示電子紙廠虹彩光電今天宣布，攜手保利馬公司（Porrima Inc.），將旗下全彩電子紙顯示技術導入Porrima P111零碳排未來船，展現對淨零排放願景的實質行動。

虹彩光電指出，此次攜手保利馬公司，成功將膽固醇液晶全彩電子紙技術應用於獨立能源船艙場域，實證其低耗能、高可視與耐候特性，為零碳航運顯示技術立下新標竿。

做為航運綠色轉型的先驅，Porrima P111由保利馬公司打造，結合太陽能與氫能雙重驅動系統，搭載創新儲能與智慧能源管理技術，實證再生能源於長距離海上航行的可行性。

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其零碳排放的設計與航行計畫吸引全球關注，成為綠色航運的示範標竿。透過攜手虹彩光電的電子紙，Porrima更進一步落實資訊顯示的節能優化，全面展現智慧科技與永續理念的整合。

虹彩光電說明，27.6吋全彩電子紙顯示器，採用獨家膽固醇液晶技術，已部署於船艙沙龍中，可做為未來包船進行記者會或貴賓客戶體驗活動時的品牌訊息布告欄；或是中長期航程時的重要訊息牆，可在嚴苛海洋環境下穩定顯示資訊，顯著降低能源消耗，支援長時間自主航行。（編輯：張良知）1140522