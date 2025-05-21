Google發布Android XR智慧眼鏡可導航 全場驚呼

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（中央社記者張欣瑜舊金山20日專電）Google今天在I/O年度開發者大會壓軸宣布以Android XR（延展實境）技術平台打造的智慧眼鏡，並現場展示如何運用它傳訊息給朋友、完成預約、詢問路線導航、拍照、還有即時語言翻譯，成為大會的一大亮點。

繼頭戴式裝置後，Google今天在I/O年度開發者大會正式發布搭載Android XR的智慧眼鏡，並宣布首波合作對象為Gentle Monster和Warby Parker，強調這款智慧眼鏡必須具備「時尚感」，讓使用者願意全天配戴，並形容這款眼鏡是極有用的AI助理。

Google I/O開發者大會在Google加州山景城（Mountain View）海岸線圓形劇場（Shoreline Amphitheatre）登場，近5000人參與盛會，當智慧眼鏡亮相時全場驚呼。

Google的智慧眼鏡原型配備了鏡頭、麥克風與喇叭，讓這款AI助理能夠協助使用者理解周遭環境，Google人員現場展示包括拍照、導航指引及即時語言翻譯等功能。

主題演講前，部分創作者已搶先體驗智慧眼鏡功能，一名創作者與中央社分享，相較Ray Ban Meta智慧眼鏡，Google展示的智慧眼鏡有地圖功能加持是一大特色。

Meta今年2月公開表示，Ray-Ban智慧眼鏡銷售已突破200萬副。

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Google與三星（Samsung）在XR領域合作密切，共同開發Android XR平台，並且正攜手推出首款基於該平台的頭戴式裝置Project Moohan，預計今年稍晚推出。

Google也表示，深化與三星夥伴關係，讓Android XR的應用從頭戴式裝置進一步拓展到智慧眼鏡，將共同打造一個軟體和硬體參考平台，協助整個生態系打造出色的智慧眼鏡，預計今年稍晚，開發者將可以開始運用此平台進行相關應用。（編輯：張芷瑄）1140521