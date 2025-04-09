Google揭新一代AI晶片 運算能力勝最大超級電腦24倍

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（中央社記者張欣瑜拉斯維加斯9日專電）Google今天推出首款專為人工智慧（AI）推論打造的新一代AI晶片TPU、命名Ironwood，雲端運算服務提供2種運算配置，大型配置由9216顆晶片組成，運算能力為最大超級電腦El Capitan的24倍以上。

以雲端運算技術為主的Google Cloud Next大會9至11日在美國拉斯維加斯舉行，Google推出第7代AI晶片TPU（Tensor Processing Unit，張量處理單元）Ironwood。

影片來源：Google Cloud

Google Cloud副總裁瓦達特（Amin Vahdat）在會前記者會指出，Ironwood是Google首款專為AI推論（Inference）任務設計的TPU，也是迄今最強大、且能源效率最高的TPU，引領客戶邁入推論新時代，意味能夠以更大規模開發和部署推論式AI模型。

Google並提供搭載256顆晶片和9216顆晶片的配置，後者運算能力估計為全球最大超級電腦El Capitan的24倍以上，能支援如Google最新AI模型Gemini 2.5的需求。

運算能力推進外，Ironwood的能源效率也有所提升，每瓦效能（perf/watt）是第6代TPU（Trillium）2倍，使執行AI工作更具成本效益；此外，Ironwood提供192GB的高頻寬記憶體（HBM）容量，為Trillium的6倍，能處理更多的資料，進而提升效能。

以Ironwood為核心，Google再強化AI雲端基礎設施，多樣化硬體選擇，除TPU創新，也提供輝達（NVIDIA）繪圖處理器（GPU）的組合算力，為第一家同時提供B200和GB200晶片的雲端服務商，也將提供輝達下一代AI超級晶片Vera Rubin。

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Google在TPU的持續突破能使其在硬體上減少對輝達依賴，提供更具競爭力價格。研調機構Omdia估計，Google去年TPU花費為60億至90億美元（約新台幣1990億元至2907億元）。

美國科技媒體The Information日前報導，Google與聯發科攜手開發新一代TPU，將於明年生產，Google對此不予置評。（編輯：唐佩君）1140409