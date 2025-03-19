Google推平價AI手機Pixel 9a 台灣團隊扮要角

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（中央社記者吳家豪台北19日電）Google今天發表人工智慧（AI）平價手機Pixel 9a，採用全新升級的相機系統與流線設計，內建Google Tensor G4晶片、AI助理Gemini，台灣的工程研發團隊高度參與開發，售價新台幣1萬6490元起，將於4月上市。

Pixel 9a在台灣將推出曜石黑、陶瓷米、莓果粉與全新鳶尾紫共4款顏色，提供128 GB儲存空間選項，售價為1萬6490元。曜石黑與鳶尾紫版將推出256 GB容量選項，滿足對手機有較大儲存空間的使用者需求，售價1萬9990元。

Google在官方部落格發文說明，Pixel 9a是Pixel A系列的第7代裝置，台灣的工程研發團隊也高度參與開發。新機以全新平面邊框和圓潤邊角設計，打造簡約外型，同時提升使用時的握持舒適度。

相較於前一代，Pixel 9a擁有更大的全新6.3吋Actua螢幕，亮度提升35%，最高可達2700尼特，並支援最高120 Hz更新率，即使在陽光照射下，也能清楚查看螢幕上的內容。

Pixel 9a配備全新升級的雙後置鏡頭系統，包括4800萬像素主鏡頭和1300萬像素超廣角鏡頭，是第一款加入「微距對焦」以及可在夜視模式下使用「天文攝影」錄製短片的A系列手機。

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Pixel 9a內建的AI模型Gemini具備擴充功能，能夠整合Google地圖、日曆、Gmail和YouTube等不同Google應用程式，更有效率完成待辦事項。

Pixel 9a擁有Pixel系列中最出色的電池續航力，在一般使用情況下可超過30小時，開啟超級省電模式可長達100小時以上。Pixel 9a還具備升級的IP68抗水防塵等級，並提供長達7年的作業系統、安全性更新及Pixel Drop功能推送。（編輯：楊蘭軒）1140319

Google 19日發表平價人工智慧（AI）手機Pixel 9a，搭載全新升級的雙後置鏡頭系統，相機板以大自然和水滴為靈感，外觀略帶弧形。中央社記者吳家豪攝 114年3月19日

Google 19日發表平價人工智慧（AI）手機Pixel 9a，配備4800萬像素主鏡頭和1300萬像素超廣角鏡頭，是Google首款支援微距對焦的A系列手機。中央社記者吳家豪攝 114年3月19日