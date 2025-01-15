加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新北宜苗明白天10度以下 冷氣團18日減弱各地上午高溫逾20度
首頁 / 科技
輝達
新聞專題
輝達
首頁 / 科技

仿效輝達推個人AI超級電腦？ Google：沒有類似計畫

2025/1/15 19:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北15日電）輝達（NVIDIA）日前發表Project DIGITS個人AI超級電腦，外界揣測是為進軍桌機CPU市場鋪路，由於Google也專注開發AI加速器，引發市場聯想，不過Google高層今天明確表示，Google不是以晶片為主的公司，所做一切都是為了滿足客戶需求，因此不會推動類似計畫。

Google去年5月發表第6代TPU（Tensor Processing Unit，張量處理單元）Trillium，針對密集大型語言的訓練速度提升4倍，是Google目前最具成本效益的TPU，去年12月Google宣布Trillium開放給所有客戶使用。

Google Cloud產品群經理皮奇卡（Mohan Pichika）今天出席亞太區線上媒體聚會，介紹TPU技術與未來願景。當被問到Google是否會推動類似輝達Project DIGITS的計畫，他明確表示「不會」，今年CES展看到很多很好的科技進展，但Google不是以晶片為主的公司，所做一切都是為了滿足客戶需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

輝達個人AI超級電腦Project DIGITS搭載與聯發科共同設計的GB10晶片，內建Blackwell繪圖處理器（GPU）、20核心Arm架構的Grace中央處理器（CPU）、128GB的HBM高頻寬記憶體，被視為輝達進軍桌機CPU市場的產品。

Google為因應日益成長的AI工作負載需求，專注開發TPU客製化AI加速器，目前TPU為Google搜尋、相簿與地圖等服務提供支援，Google也使用Trillium TPU來訓練旗下最強大的AI模型Gemini 2.0。（編輯：潘羿菁）1140115

輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
106
更多編輯台推薦新聞：