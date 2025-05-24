中國麥當勞未受對等關稅衝擊 業者：採購本土化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海24日電）速食龍頭麥當勞持續展店，今年度近50%新門市開在中國。業者表示，麥當勞在中國的業績穩定，沒有受到美國對等關稅措施影響，主要原因為採購本土化，9成以上原料來自在地。

據第一財經24日報導，2025年麥當勞近50%新門市開在中國，今年第1季在中國的業績穩定，主要受惠於外賣收入、雞肉業務、超值套餐。

麥當勞在1990年進入中國市場，過去多聚焦一、二線城市開發，現則致力於開發三、四、五線城市。中信控股在2017年入主麥當勞，麥當勞成為一家本土企業。

美國川普（Donald Trump）政府今年4月祭出對等關稅措施，麥當勞在中國的生意沒有受到重大影響。麥當勞中國首席影響官顧磊表示，原因在於90%以上原料為在本土採購，雞肉、馬鈴薯等食材都是在本地生產、加工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

顧磊指出，中國餐飲市場現在進入「質價比」時代，消費者不再單純地追求「性價比」，去年底透過超過4萬份針對年輕人調查的問卷發現，年輕人更傾向為高品質、高體驗的產品支付合理價格。

麥當勞高層曾在財報電話會議上說，計劃今年全球開設約2200家餐廳，其中約25%開設在美國、國際營運市場部門；中國約增加1000家。目前麥當勞在中國餐廳超過7000家，將持續創造、營造多元消費場景，例如得來速、智慧取餐等。（編輯：張淑伶）1140524