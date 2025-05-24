詐團車手開車衝撞警造成3傷 2人落網遭移送

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北警方今天表示，詐團監控車手高姓男子22日被盤查時，以汽車衝撞員警，過程中3名員警受傷。最終警方逮捕高男與取款的林女共2名車手，依涉加重詐欺及洗錢防制法送辦。

三峽警察分局今天發布新聞表示，員警22日中午在市區誘捕詐團車手面交時，見賓士轎車在附近徘徊，懷疑車內就是監控車手，於是採「包夾戰術」，先以巡邏警車停在賓士轎車後方，由便衣刑警要求駕駛下車接受盤查。

未料賓士車駕駛卻猛踩油門倒車，衝撞巡邏車後，企圖往前衝撞，卻被前方包夾的另一輛偵防車擋住去路。

警方說，最後以車窗擊破器、辣椒水，將賓士車駕駛高姓男子制伏。查緝過程，三峽派出所所長黃政諺及2名員警，共3人手部受傷，幸無大礙。

警方調查，詐團擔心旗下車手「黑吃黑」侵吞詐款，21日晚間派高男駕車，從台南北上擔任「監控車手」，負責翌日監控林姓女車手面交動態。

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警方說，住三峽的邱姓女看護，遭臉書Facebook網友誘導加入投資群組，與詐團面交5次。邱女5月初察覺有異，向警方報案後，配合佯稱要加碼投資，誘車手現身。雙方約定取款時，林姓女車手從宜蘭搭車北上；交款後，埋伏員警將林女逮捕。

警方說，起出詐團車手犯案手機、偽造工作證、收據及賓士轎車。已鎖定集團共犯正全力追緝中，並將林女及高男依加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送新北檢偵辦。（編輯：龍柏安）1140524

新北市三峽警方22日在市區逮捕面交的詐團取款車手林姓女子（左2），依加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送新北檢偵辦。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月24日

新北市三峽警方24日表示，22日中午在市區誘捕詐團車手面交時，以車窗擊破器破壞賓士轎車（圖），逮捕詐團監控車手高姓男子送辦。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月24日