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乾旦藝術家兆欣辭世享年40歲 曾演出巴黎文化奧運

2025/5/24 13:02
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（中央社記者王寶兒台北24日電）去年曾代表台灣赴巴黎文化奧運演出，乾旦藝術家兆欣（本名：黃兆欣）23日離世，享年40歲。他同時於國立台灣藝術大學跨域表演藝術研究所兼任教職，校方也透過社群悼念，盼一路好走。

根據台灣戲曲中心資料，兆欣自高中起學習京劇旦角，自此投入戲曲表演，還曾赴中國北京學戲，遍訪諸多前輩藝術家，修習程派和崑曲。學術方面則攻讀台藝大表演藝術研究所，後也取得國立中央大學中文系戲曲組博士學位。

阮劇團藝術總監汪兆謙去年擔任巴黎文化奧運台灣館「戲曲新編」單元總導演，他今天告訴中央社記者，兆欣當時以戲曲導演身分參與團隊陣容，而在「三牲獻藝」電子音樂演出時，兆欣還即興上台以京劇唱腔演出，成為現場焦點，迴響熱烈。

汪兆謙說，兆欣就是這樣的人，「他不會侷限自己學的是傳統戲曲，而是能夠結合各種表演形式，銜接傳統與當代，思考非常靈活。」回顧過往，他與兆欣合作不僅於此，像是傳藝金曲獎籌畫、阮劇團作品「香纏」等，都見證兆欣能導能演的功力。

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兆欣參予過各項跨領域演出，例如發表實驗戲曲「聊齋」，或和台北新劇團合作推出作品如「荒山淚—據程硯秋電影復排」、「京劇身體實驗—易」、「聶隱娘」及「畫皮」，還曾執導文和傳奇戲劇團的客家戲「張協〉2018」。

跨國製作上，如香港進念二十面體「驚夢」、羅馬歌劇院歌劇院「杜蘭朵」（艾未未導演、江青編舞）等，幕後團隊都可見兆欣身影。今年2月，EX-亞洲劇團獲邀前往印度國家戲劇學院主辦的「新德里國際戲劇節」演出「迦爾納」，兆欣也以京崑旦角演員身分參與其中。（編輯：李亨山）1140524

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